ВСУ начали контрнаступательные операции: ISW раскрыл детали

Военные ВСУ провели контрнаступательные операции с разным успехом как минимум на трех участках фронта в рамках более широких действий, что разворачивались с 4 июня. Украина скорее всего задействовала только часть большого резерва сил. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, украинские официальные лица сообщили, что ВСУ перешли от оборонительных к наступательным действиям на Бахмутском направлении, и продвинулись от 200 м до почти 2 км на флангах города. Силы обороны Украины с 4 июня добились тактических успехов в ходе ограниченных локальных контратак в западной части Донецкой области вблизи админграницы с Запорожской областью.

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Военные ВСУ дополнительно провели атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, при этом эксперты отмечают, что, верояно, они не добились успехов в рамках этой атаки на момент публикации отчета.

Украинские военные в ночь на 8 июня провели ограниченную, но "все же значительную атаку" в западной части Запорожской области. Российские оккупанты, по-видимому, защищались от этой атаки "доктринально обоснованным образом" и, как сообщается, по состоянию на 8 июня вернули свои исходные позиции, говорится в материале.

Российские источники начали сообщать поздно вечером 7 июня, что части украинских бригад, недавно оснащенных западным снаряжением, начали наступление юго-западнее Орехова на западе Запорожской области.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что ВСУ атаковали вдоль линии Малая Токмачка — Пологи с целью прорвать линию российской обороны между Роботиным и Вербовым (оба примерно в 15 км к юго-востоку от Орехова).

Российские источники признали, что ВСУ прорвали первую полосу обороны на этом участке, удерживаемую частями российских 291-го и 70-го мотострелковых полков (42-я мотострелковая дивизия, 58-я общевойсковая армия, ЮВО), а также 22-й и 45-й отдельной гвардейской бригадой специального назначения (ГРУ), но сообщили, что этим силам РФ удалось контратаковать и в конечном итоге отбросить подразделения ВСУ на исходные позиции.

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