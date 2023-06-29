ВСУ продвинулись от 1,2 до 1,5 км на двух направлениях: подробности от Минобороны

Украинские защитники продолжают контрнаступление действия на линии фронта, продавливая оборону противника и "выгрызая" каждый метр. У сил обороны есть продвижение сразу на двух направлениях от 1,2 до 1,5 км. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ. Фото из открытых источников

По информации замминистра, на направлении "Ровнополь – Володино" украинская армия имеет успех, сейчас украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери вражеским войскам. Фактически обескровливают наступательный потенциал россиян, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав.

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"На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона", — рассказала Анна Маляр.

По ее словам, есть также хорошие новости с Бахмутского направления, где наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

"В направлении Клищиевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки — на 1500 м", — рассказала Маляр.

Что касается самого Бахмута, то бои продолжаются на флангах города. Россияне перебрасывают туда резервы, пытаются удержать Бахмут всеми своими силами.

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