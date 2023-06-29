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ВСУ продвинулись от 1,2 до 1,5 км на двух направлениях: подробности от Минобороны

Анна Маляр сообщила, что ВСУ продолжают свое продвижение, больше всего резервов россияне перебрасывают на бахмутское направление, боятся потерять город

сегодня, 10:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники продолжают контрнаступление действия на линии фронта, продавливая оборону противника и "выгрызая" каждый метр. У сил обороны есть продвижение сразу на двух направлениях от 1,2 до 1,5 км. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ продвинулись от 1,2 до 1,5 км на двух направлениях: подробности от Минобороны

ВСУ. Фото из открытых источников

По информации замминистра, на направлении "Ровнополь – Володино" украинская армия имеет успех, сейчас украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери вражеским войскам. Фактически обескровливают наступательный потенциал россиян, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав.


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"На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время убегала из Херсона", — рассказала Анна Маляр.

По ее словам, есть также хорошие новости с Бахмутского направления, где наши войска перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта.

"В направлении Клищиевка продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки — на 1500 м", — рассказала Маляр.

Что касается самого Бахмута, то бои продолжаются на флангах города. Россияне перебрасывают туда резервы, пытаются удержать Бахмут всеми своими силами.

Читайте также на портале "Комментарии" — представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что продвижение украинских войск проходит медленнее, чем планировал Киев и его союзники, но на то есть объективные причины – россияне более, чем за полугодие создали мощную оборону. Он также отметил, что пока сложно сказать, ослабил ли как-то российскую оборону однодневный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Что на данный момент можно сказать о состоянии российско-украинской войны, в том числе после пригожинского бунта? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/annamaliar/893
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:20

Якось не дуже юдейський Бог допомагає тим командувачам, які на нього сподівалися. Можливо треба більш ретельно виконувати всі вимоги юдейського Бога. Наприклад, виконати вимогу обрізання. Неправильно, коли коли Брехун Всесвіту зробив це, а інші не наслідують його прикладу.


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