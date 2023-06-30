Украина перехватила инициативу на Бахмутском направлении – прогноз ISW, что будет дальше

Признание Украиной "стратегической инициативы" на Бахмутском направлении связано с желанием использовать эту инициативу еще в большей степени. Украинские силы вели наступление в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Генштаб Украины заявил, что украинские силы перехватили "стратегическую инициативу" на Бахмутском направлении и в настоящее время ведут широкое наступление в этом районе. Указано, что украинские силы продвинулись на 1200 м в направлении Клещиевка и 1500 м в направлении Курдюмовка.

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Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный также заявил, что украинские силы обладают "стратегической инициативой" в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли 29 июня после взятия Бахмута россиянами 21 мая. Украинские официальные лица, вероятно, теперь признают, что инициатива принадлежит украинским силам, чтобы показать, что ВСУ намерены использовать ее в большей степени.

Украинские силы вели наступательные операции как минимум на двух других участках фронта и, как сообщается, 29 июня добились успехов. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы продолжали наступательные операции в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями. Генштаб Украины сообщил, что украинские силы добились частичного успеха на линии Ровнополь-Володино.



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