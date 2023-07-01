Минобороны РФ разорвало все связи с ЧВК «Вагнер»: о чем идет речь

Минобороны РФ расторгло контракт с кейтеринговым холдингом главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Вчера его сотрудников уволили без выходного пособия. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет ряд российских СМИ, со ссылкой на источник, предприятия холдинга "Конкорд".

ЧВК "Вагнер". Фото из открытых источников

Ожидалось, что весь документооборот должны были передать новым владельцам до 15 июля. Но вчера сотрудникам сообщили, что из-за разрыва контракта между АО "Военторг" и "Конкордом" их уволят.

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По информации СМИ, в холдинге Пригожина работало несколько тысяч сотрудников – это повара, кладовщики, управляющие столовых, бухгалтеры. Они занимались питанием военных, поставкой продуктов в госпитале и выдачей продовольствия оккупантам в Украину.

Отметим, сегодня ровно неделя после бунта ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Появились спутниковые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси. Известно, что у Пригожина "отжали" его медиахолдинг "Патриот", а в окружении министра обороны Шойгу проходили проверки. Ряд заявлений по этому поводу в течение недели сделали российское руководство, украинская разведка. Что можно сказать на данный момент, исходя из известных заявлений и действий? Как могут развиваться далее, после мятежа вагнеровцев, события в рф, Беларуси, Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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