В Европу прибыл "охотник за ядерным оружием"

В Европу прибыл американский специальный самолёт ядерного мониторинга WC-135R Constant Phoenix для отбора проб атмосферного воздуха и обнаружения радиоактивных выбросов. Об этом сообщают "Комментарии".

Boeing WC-135W Constant Phoenix

WC-135 Constant Phoenix — самолёт радиологического контроля на базе C-135 Stratolifter, основными задачами которого являются наблюдение за ядерными испытаниями, отслеживание ядерного оружия и сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ. Благодаря имеющейся на борту самолета системе сбора проб, WC-135 может обнаруживать радиоактивные облака в режиме реального времени.

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Негласно в СМИ окрестили его охотником за ядерным оружием. Единственным эксплуатантом WC-135 Constant Phoenix являются ВВС США.

Его история началась в сентябре 1947 года, когда Дуайт Д. Эйзенхауэр своим поручением для ВВС США положил начало программе Constant Phoenix. Её целью было разработать самолёт, который мог бы идентифицировать ядерные взрывы по всему миру.



Так, после катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году в Европу были направлены 1 WC-135B "Constant Phoenix" и 1 WC-135C "Snoopy". Они выполняли полёты над Европой, собирая воздушные пробы и анализируя их, чтобы определить уровень радиации и химический состав выбросов. Эти данные были использованы для мониторинга распространения радиоактивных материалов по всему миру и оценки их потенциального влияния на здоровье людей и окружающую среду.

В 2017 году не раз WC-135 патрулировали воздушное пространство рядом с КНДР. Это было вызвано опасениями, что КНДР проводит ядерные испытания, нарушая международные договоры.



Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе подрыва Россией крупнейшей в Европе Запорожской АЭС. В связи с этим, в Запорожье провели учения, а в Николаеве жителям посоветовали сделать запасы еды и воды.

Эксперты также прокомментировали вероятность того, что Кремль решиться на подрыв ЗАЭС.

