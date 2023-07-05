Что происходит с Вагнером в России – почему Кремль открыто обвинили в терроризме

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством – спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией. Между тем, стало известно, главарю вагнеровцев Евгению Пригожину, устроившему полторы недели назад мятеж, вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики ранее обнаружили во время обысков в Санкт-Петербурге после неудачной попытки бунта. Несмотря на то, что Пригожину и наемникам дали перебазироваться в Беларусь, им прочат незавидную судьбу. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский в интервью ABC прямо заявил, что с "Вагнером", похоже, покончено. Что можно сказать на данном этапе о ситуации с вагнеровцами и перспективах путинского режима, показавшего свою слабость во время мятежа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей поделился таким комментарием:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Данная квалификация, акцентирует эксперт, уже перенесена из политической плоскости в юридическую. Так, в Международном суде ООН в Гааге рассматривается дело по иску Украины против РФ по делу "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма".
Ну, а приглашение вагнеровцев в Беларусь делает, по мнению эксперта, режим Лукашенко соучастником преступления поддержки терроризма.
По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, то, что Пригожину вернули 10 млрд рублей наличкой, а также золотые слитки, лишь подтверждает, что в России в принципе не существует такого понятия как закон.
Комментируя судьбу самой ЧВК "Вагнер", Борис Тизенгаузен предположил, что она будет максимально приведена в небоеспособный вид.
Что касается десакрализации ЧВК "Вагнер" в информационном поле – работа уже вовсю ведется, подчеркивает политтехнолог.
Читайте также на портале "Комментарии" — что ждет Пригожина в Беларуси – почему худшее для путинского режима еще впереди.
Обсуждения
Новости