Что происходит с Вагнером в России – почему Кремль открыто обвинили в терроризме

Парламентская ассамблея ОБСЕ признала Россию государством – спонсором терроризма, а ЧВК "Вагнер" – террористической организацией. Между тем, стало известно, главарю вагнеровцев Евгению Пригожину, устроившему полторы недели назад мятеж, вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики ранее обнаружили во время обысков в Санкт-Петербурге после неудачной попытки бунта. Несмотря на то, что Пригожину и наемникам дали перебазироваться в Беларусь, им прочат незавидную судьбу. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Сырский в интервью ABC прямо заявил, что с "Вагнером", похоже, покончено. Что можно сказать на данном этапе о ситуации с вагнеровцами и перспективах путинского режима, показавшего свою слабость во время мятежа? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Путин и Пригожин. Фото: из открытых источников

Международное признание террористической природы современной РФ продолжается

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, эксперт-международник Игорь Соловей поделился таким комментарием:

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"Международное признание террористической природы современной РФ продолжается. Ранее соответствующие решения приняли Европарламент, парламентские ассамблеи Совета Европы и НАТО, а также депутаты национальных парламентов Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии и Нидерландов".

Данная квалификация, акцентирует эксперт, уже перенесена из политической плоскости в юридическую. Так, в Международном суде ООН в Гааге рассматривается дело по иску Украины против РФ по делу "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма".

"ЧВК "Вагнер" уже признана транснациональной преступной организацией со стороны Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, – напоминает Игорь Соловей. – Ответственность за создание, обеспечение и управление действиями террористов этой группировки – полностью на Кремле. Недавно сам Путин публично признал финансирование этих наемников из государственного бюджета РФ ".

Ну, а приглашение вагнеровцев в Беларусь делает, по мнению эксперта, режим Лукашенко соучастником преступления поддержки терроризма.

Всё двигается в нужном Кремлю направлении — десакрализации ЧВК "Вагнер" в информационном поле продолжается

По словам политтехнолога Бориса Тизенгаузена, то, что Пригожину вернули 10 млрд рублей наличкой, а также золотые слитки, лишь подтверждает, что в России в принципе не существует такого понятия как закон.

"За одиночный пикет человека могут посадить, за детский рисунок против войны могут посадить родителей ребенка. А если сбить самолет, шесть вертолетов, уничтожить 15 российских летчиков, захватывать города и идти военным маршем на Москву – то тебе вернут все конфискованное, да еще и отправят "оздоровиться" в Беларусь", – отмечает эксперт.

Комментируя судьбу самой ЧВК "Вагнер", Борис Тизенгаузен предположил, что она будет максимально приведена в небоеспособный вид.

"Тяжелое вооружение у вагнеровцев уже изъяли. Часть из них, подписавшая контракты с Минобороны, отправится на фронт, где благополучно сгинет. А наиболее профессиональные наемники поедут в Африку или на Ближний Восток, где Пригожин с партнерами делают бизнес. Охраняют и контролируют добычу драгоценных металлов, полезных ископаемых. Бизнес никуда не денется", – считает эксперт.

Что касается десакрализации ЧВК "Вагнер" в информационном поле – работа уже вовсю ведется, подчеркивает политтехнолог.

"На российских каналах крутят фильмы как регулярная армия РФ брала Мариуполь быстрее, чем Пригожин и его наемники – в разы меньший Бахмут. Всё двигается в нужном Кремлю направлении. При этом, Пригожин сделал очень важную вещь, – акцентирует Борис Тизенгаузен. – Он показал слабость путинского режима, что Путин — трус. И что 3-5 тысячами наемников можно брать власть в РФ. Это увидели многие. И точно сделали выводы".

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