У Лукашенко заявили, что уговорили Пригожина: подробности

Глава Белоруси Александр Лукашенко, который на протяжении дня вел переговоры с Евгением Пригожиным, уговорил его остановиться на подступах к Москве. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в пресс-службе Лукашенко.

Александр Лукашенко

"Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер, — сказано в сообщении. — Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".

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Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Пригожин принял предложение главы Беларуси об "остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

Белорусские чиновники сообщают, что на данный момент "на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер".

Пригожин подтвердил это заявление:

"ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на "марш справедливости". За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы, — заявил Пригожин в своем комментарии. — За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану".



Ранее Совет национальной безопасности республики Белорусь сделал заявление, в котором утверждал, что "Беларусь была и остаётся союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО".

- Эта тяжёлая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира, — заявило сегодня руководство лукашенковской Белоруси.

Тем временем, стало известно:

Кто уже погиб в ходе военного переворота в России;

Куда дошли войска Пригожина и Кадырова;

А также, что путинисты хотят сделать с Пригожиным.



