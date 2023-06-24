У Лукашенко заявили, что уговорили Пригожина: подробности

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Константин Куликов
Глава Белоруси Александр Лукашенко, который на протяжении дня вел переговоры с Евгением Пригожиным, уговорил его остановиться на подступах к Москве. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в пресс-службе Лукашенко.
Александр Лукашенко
"Сегодня утром Президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер, — сказано в сообщении. — Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей, Президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным. Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России".
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Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Пригожин принял предложение главы Беларуси об "остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".
Белорусские чиновники сообщают, что на данный момент "на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер".
Пригожин подтвердил это заявление:
"ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на "марш справедливости". За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы, — заявил Пригожин в своем комментарии. — За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану".
Ранее Совет национальной безопасности республики Белорусь сделал заявление, в котором утверждал, что "Беларусь была и остаётся союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО".
- Эта тяжёлая, вынужденная и оправданная миссия по защите русских людей на Донбассе. Фактически идет борьба за будущее славянского мира, — заявило сегодня руководство лукашенковской Белоруси.
Тем временем, стало известно:
Кто уже погиб в ходе военного переворота в России;
Куда дошли войска Пригожина и Кадырова;
А также, что путинисты хотят сделать с Пригожиным.
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Юрий
сегодня, 20:16
Що і треба було довести. Країна Баг, просто за своєю природою не здатна мати суттєві досягнення чогось, окрім брехні, корупції і розкрадання себе. Злиденна чернь отримала тільки 20 світлин, для задоволення жаги видовища, та і ті не всі справжні. Черні навіть на думку не спало замислитись, а чим таким займалась наша "геніальна" владна Хунта, яка вже через 0,5 години всі справи покинула і почала рекламуватись на фоні подій? Але ГОЛОВНА шкода, як завжди від пропаганди, яка своїм базіканням заробляє собі і шкодить справі. І нашого Нарциса Всесвіту. Саме своїми криками: "Ось воно, почалась кривава бійня в середині Росії", біснуваті створили чудовий фон для переконливості Лукашенка. Йому достатньо було сказати: "Подивись, скільки поїдачів падла навколо, чекають як поллється кров. Їм це потрібно, а от народ Росії цього не пробачить нікому". Подіяло. Поки є біснуваті нарциси, вони базіканням допоможуть зупинити будь-яку смуту на Росії.