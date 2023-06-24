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Мятеж в России: куда дошли войска Пригожина и Кадырова

Бойцы ЧВК "Вагнер" приближаются к Москве, с юга им угрожают кадыровцы, верные Путину

сегодня, 18:27 comments1976
Автор:
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Константин Куликов
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Согласно оперативным сообщениям росСМИ, телеграмм-каналов, бойцы ЧВК "Вагнер", выступившие против министра обороны Шойгу, сейчас находятся в 50-100 километрах от Москвы, бойцы батальона "Ахмат" подошли к Ростову-на-Дону, ранее занятому без боя Пригожиным. Об этом сообщают "Комментарии".

Мятеж в России: куда дошли войска Пригожина и Кадырова

Подмосковье. Фото из социальных сетей

ЧВК "Вагнер" миновали город Елец в Липецкой области. Силовики пытаются помешать их проезду по трассе "Дон", в частности перерывают дорожное полотно, ставят на дороге груженные машины. В самой Москве наблюдается движение военной техники, силовики роют окопы. Мэр Москвы Собянин назвал ситуацию сложной, заявил, что принял решение объявить в Москве понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонки, городских служб. Также он призвал москвичей максимально воздерживаться от поездок по городу.


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Согласно другим сообщениям, кадыровцы входят в Ростов. Вагнеровцы попросили местных жителей покинуть центр города. Часть горожан пытается покинуть город на поездах. Судя по фото, на вокзале наблюдается ажиотаж. 

Тем временем, стало известно, кто из военных поддерживает Путина. О поддержке Путина, как главнокомандующего, заявили как минимум три российских генерала — Суровикин (армия), Алексеев (ГРУ) и глава Чечни Рамзан Кадыров (Росгвардия).

Путинисты рассказали, что они хотят сделать с Пригожиным. Ему предложили покончить с собой — застрелиться.

А Путин экстренно покинул Москву. Президента России Владимира Путина уже нет в Москве. У силовиков нет уверенности, что удастся отбросить "вагнеровцев" от столицы России. 



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