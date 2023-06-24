Мятеж Пригожина: кто из военных поддерживает Путина

Согласно сообщениям российских телеграмм-каналов, которые требуют дополнительного подтверждения и проверки, передовые отряды ЧВК "Вагнер" уже вступили в Липецкую область России и столицу РФ от вагнеровцев отделяет лишь Тверская область. По противоречивой информации, самолет с Путиным вылетел из Москвы в сторону Санкт-Петербурга. О поддержке Путина, как главнокомандующего, заявили как минимум три российских генерала — Суровикин, Алексеев и глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

Как сообщил сам Пригожин, в его распоряжении 25 тысяч вагнеровцев и еще столько же в резерве. Российская армия единодушно пока не поддержала Путина — колонны пригожинцев, которые двигаются к Москве, периодически бомбят самолеты и вертолеты. Бойцы ЧВК "Вагнер" их сбивают. Приходят сообщения, с видеоподтверждениями, о сдаче российских военных в плен вагнеровцам в Воронежской и Курской областях РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Против пригожинцев, которые без боя заняли Ростов-на-Дону, сейчас брошены бойцы батальона "Ахмат", сформированного Рамзаном Кадыровым. Он в противостоянии Пригожина и министра обороны РФ Шойгу занял стороны последнего. А в оценке выступления Пригожина присоединился к Путину, назвав действия ЧВК "Вагнер" военным мятежом.

"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике уже выехали в зоны напряжённости, — заявил Кадыров. — Мы сделаем всё, чтобы сохранить единство России и защитить её государственность! Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы!".

По сообщению российского телеграмм-канала ВЧК-ОГПУ, который специализируется на инсайтах силовых органов РФ, силовая база Кремля сейчас крайне ограничена.

"По данным источников ВЧК-ОГПУ, кроме крупиц ССО, росгвардейцев и полицейских на сдерживание армии наёмников отправляют срочников. Теперь юнцами не только закрывают бреши на границе в Белгородской, Брянской и Курской областях. Срочников хотят бросить на бои с ЧВК. Например, из 106-й гвардейской дивизии ВДВ из-под Тулы сегодня направили 200 военных в Москву, Ростов и Воронеж", — пишут в ВЧК-ОГПУ.

Тем временем, Эрдоган созвонился с Путиным на фоне переворота в РФ.