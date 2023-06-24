logo

BTC/USD

30638.14

ETH/USD

1888.27

LTC/USD

89.18

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Путинисты рассказали, что они хотят сделать с Пригожиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Путинисты рассказали, что они хотят сделать с Пригожиным

Российские губернаторы, и глава Тверской области не исключение, назначаются только с согласия Путина

сегодня, 17:33 comments1026
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Похоже, что возможность компромисса между двумя властными фракциями в РФ свелась к минимуму. Так, сторонники Путина уже в открытую намекают на физическую ликвидацию Пригожина, в случае его поражения. Как это может быть сделано, рассказал губернатор Тверской области РФ Игорь Руденя в своем публичном заявлении. Об этом сообщают "Комментарии".

Путинисты рассказали, что они хотят сделать с Пригожиным

Борис Пуго

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после предательства России, если он мужчина, должен последовать примеру такого же предателя страны — участника ГКЧП Бориса Пуго, который в 1991 году после неудавшегося переворота покончил с собой", — заявил Игорь Руденя, чьи слова передает российское информационное агентство ТАСС.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, что министр внутренних дел СССР Борис Пуго в 1990-1991 годах поддержал действия ГКЧП, направленные на перехват власти у первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

В августе 1991 года вошел в состав ГКЧП и выступил одним из организаторов "августовского путча". 21 августа, после провала и самороспуска ГКЧП, Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту попытки государственного переворота. В этот же день генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков вынес постановление об аресте бывших членов ГКЧП. Перед их вероятным задержанием Пуго и его супруга покончили с собой.

Тем временем, на стороне Пригожина выступает его частная военная компания, Путина же, как главнокомандующего, поддерживает армия, но есть нюанс.

Кремль сделал предложение Пригожину – чем ответил главарь "Вагнера".

А Дуда привел армию в состояние повышенной боевой готовности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!