Путинисты рассказали, что они хотят сделать с Пригожиным

Похоже, что возможность компромисса между двумя властными фракциями в РФ свелась к минимуму. Так, сторонники Путина уже в открытую намекают на физическую ликвидацию Пригожина, в случае его поражения. Как это может быть сделано, рассказал губернатор Тверской области РФ Игорь Руденя в своем публичном заявлении. Об этом сообщают "Комментарии".

Борис Пуго

"Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после предательства России, если он мужчина, должен последовать примеру такого же предателя страны — участника ГКЧП Бориса Пуго, который в 1991 году после неудавшегося переворота покончил с собой", — заявил Игорь Руденя, чьи слова передает российское информационное агентство ТАСС.



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Напомним, что министр внутренних дел СССР Борис Пуго в 1990-1991 годах поддержал действия ГКЧП, направленные на перехват власти у первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева.

В августе 1991 года вошел в состав ГКЧП и выступил одним из организаторов "августовского путча". 21 августа, после провала и самороспуска ГКЧП, Генеральная прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту попытки государственного переворота. В этот же день генеральный прокурор РСФСР Валентин Степанков вынес постановление об аресте бывших членов ГКЧП. Перед их вероятным задержанием Пуго и его супруга покончили с собой.

Тем временем, на стороне Пригожина выступает его частная военная компания, Путина же, как главнокомандующего, поддерживает армия, но есть нюанс.

Кремль сделал предложение Пригожину – чем ответил главарь "Вагнера".

А Дуда привел армию в состояние повышенной боевой готовности.