Первая кровь: кто уже погиб в ходе военного переворота в России

В СМИ появились сообщения о первых погибших в ходе переворота, устроенного Евгением Пригожиным и ЧВК "Вагнер", речь, как о военных, так и гражданских РФ. Об этом сообщают "Комментарии".

Сбитый Ка-52

Как и предупреждал Пригожин, с начала своего выступления, которое он назвал "маршем справедливости", вагнеровцы стали сбивать вертолеты или штурмовики, которые их обстреливали или пытались это сделать. На протяжении дня приходили сообщения о нескольких сбитых вертолетах и самолете, но, согласно первоначальным данным, их экипажи спаслись. Ближе к вечеру стало известно, что бойцы ЧВК сбили российский вертолет Ка-52 в Воронежской области. Его экипаж, согласно данным росСМИ, погиб.

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Напомним, что Ка-52 "Аллигатор" — российский разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Представляет собой дальнейшее развитие вертолёта Ка-50 "Чёрная акула".

Со стороны вагнеровцев заявлений о потерях в ходе переворота не было. Но в Сети было опубликовано видео удара российских вертолетчиков по колонне пригожинцев — был уничтожен один транспорт. Сам Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по "мирняку" — гражданским, которые могли пострадать в ходе этого или других ударов.

СМИ также сообщили, что в Воронежской области росгвардейцы по ошибке открыли огонь по гражданскому авто, приняв его за транспорт вагнеровцев. Под огонь попала российская семья, которая находилась в авто — отец погиб, мать и дочь получили ранения.

Тем временем, бойцы ЧВК "Вагнер" приближаются к Москве, с юга им угрожают кадыровцы, верные Путину.

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