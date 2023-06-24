Зеленский интригующе отреагировал на волнения в РФ: наши воины знают, что делать

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Кравцев Сергей
В то время, как в РФ начался мятеж украинские командующие и воины знают, что делать. Как передает портал "Комментарии", так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на события, которые в эти часы происходят в России.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Владимир Зеленский отметил, когда Россия выбрала путь зла, то тем самым запустила механизм саморазрушения, что сегодня все прекрасно и видят.
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По словам Зеленского, российская сторона долго маскировала собственную слабость и глупость своего правления пропагандой, а "теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь".
Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
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