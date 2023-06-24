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Зеленский интригующе отреагировал на волнения в РФ: наши воины знают, что делать

Чем дольше РФ будет держать свои силы на украинской земле, тем больше хаоса и проблем получит, предупредил президент

сегодня, 14:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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В то время, как в РФ начался мятеж украинские командующие и воины знают, что делать. Как передает портал "Комментарии", так отреагировал президент Украины Владимир Зеленский на события, которые в эти часы происходят в России.

Зеленский интригующе отреагировал на волнения в РФ: наши воины знают, что делать

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, когда Россия выбрала путь зла, то тем самым запустила механизм саморазрушения, что сегодня все прекрасно и видят.


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"Каждый, кто выбирает путь зла, — разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – но не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают — унижается, чтобы дали "Шахеды". Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч — чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", — заявил глава украинского государства.

По словам Зеленского, российская сторона долго маскировала собственную слабость и глупость своего правления пропагандой, а "теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь".

"И все это — один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно", — подчеркнул Зеленский.

Отметим, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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