Что ждет Пригожина в Беларуси – почему худшее для путинского режима еще впереди

Идет вторая неделя после мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным. Впервые этот бунт, весьма скромно, прокомментировал глава минобороны РФ Сергей Шойгу, требуя отставки которого, во многом, и буянил Пригожин, отрезаемый сейчас в России от всех ресурсов. Тем временем сам бунтарь и верные ему вагнеровцы вот-вот начнут осваивать Беларусь, куда им разрешили выйти, и где Пригожин якобы получил разрешение на вербовку местных зеков. Что на данный момент можно сказать о ситуации пост-мятежа в стране-агрессоре и вероятном будущем Пригожина и его частной армии? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Лукашенко и Пригожин. Фото: из открытых источников

Лукашенко хотел бы превратить "Вагнер" в дополнительный столб собственного режима в случае измены в среде своих силовиков

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что для России пригожинский мятеж – незаурядное внутреннее событие. Оно стало, по словам эксперта, наглядной демонстрацией того, что тотальная путинская система контроля и властвования – действительно "глиняный колос", за которым скрывается полная импотентность федеральных и местных властей, паралич правоохранительных структур и провалы ФСБ.

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"Пригожин, после хоть и неудачного мятежа, сравнил себя в глазах голодного на политику российского общества с самим Путиным, фактически допустив легитимную возможность альтернативы "незаменимому царю", способную при определенных обстоятельствах быстро превратиться в электорально-политическую силу. Понятно, что накануне президентской кампании (выборы в 2024-м) Кремлю нужно максимально зачистить информационное и политическое место от медиаинфраструктуры Пригожина", – поясняет эксперт.

Вместе с тем, продолжает он, пригожинская частная армия станет труднопрогнозируемым и потенциально дестабилизирующим фактором в самой Беларуси, как бы Лукашенко ни представлял ситуацию в свою пользу.

"Понятно, что он хотел бы превратить "Вагнер" в дополнительный столб собственного режима в случае измены в среде своих силовиков или вербовки их со стороны РФ. Лукашенко импонировала бы и идея рассматривать пригожинскую ЧВК, как гарантию удержания своей власти в Беларуси на случай смерти или отстранения российского диктатора, что может вызвать труднопрогнозируемый процесс политической турбулентности", – считает Олег Постернак.

Видимо, когда "вагнеровцы" поняли, как легко могут дойти до Москвы, даже сами испугались

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова поделилась таким комментарием:

"Бунт Пригожина явно показал слабость российской системы защиты. А также – что создание частных, территориальных армий имеет свои риски. О них, кстати, ранее предупреждал тот же Стрелков-Гиркин (российский военный преступник, блогер, руководитель "Клуба рассерженных патриотов", бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР", который весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск, летом того же года перекочевал в Донецк, а позже был отозван назад, в РФ – прим. ред.). Анализируя действуя Пригожина, я, проведя более 20 интервью с взятыми в плен вагнеровцами, считаю, что он реально пытался спасти своих людей. Тех наемников, которые Минобороны РФ не пожалело бы, используя и дальше как "пушечное мясо" на украинских фронтах".

Ради того, чтобы вывести своих людей (скорее всего — по требованию командиров), Пригожин, похоже, решился на неповиновение, отмечает эксперт.

"Скорее всего, изначальная идея была в том, чтобы вывести всех вагнеровцев с Украины на территорию России. И, чтобы их не тянули кабальными контрактами в вооруженные силы РФ. Но, видимо, когда они поняли, как легко могут дойти до Москвы, даже сами испугались. Власть, действительно, лежала в тот день у ног Пригожина. Но он ее не взял. Согласившись на предложение Лукашенко о "почетном отступлении" в Беларусь. Думаю, Пригожин попытается вывести туда основные силы вагнеровцев. Тех, кто готов идти с ним и за ним. И не готов быть "пушечным мясом" в Украине. Тем более, попадая под каток контрнаступления ВСУ", – акцентирует Татьяна Попова.

Она предполагает, вагнеровцам разрешат оставаться в Беларуси. А при необходимости – ездить в африканские страны, где у России есть определенные интересы, которые она продвигается, в том числе, с помощью наемников. А вот лично Пригожина, скорее всего, постараются убрать, прогнозирует эксперт.

Нынешний финал "пригожинского бунта" является лишь увертюрой дальнейших процессов

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких уверен, что ситуация с так называемым "пригожинским бунтом" является лишь отдельным проявлением того, что президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал как "нарастание внутриполитических противоречий".

По словам эксперта, сущность этих противоречий, лежащих в основе существующих и потенциальных конфликтов в РФ, в следующем.

Во-первых, это борьба недовольных представителей элиты против Путина и его режима.

"Но тут, – подчеркивает Валентин Гладких, – надо учитывать, что "неудовлетворенные режимом Путина" сами являются привилегированной частью этого режима. Поэтому для них принципиально важно устранить Путина (или путиных, — сколько там есть разных "двойников" у этой гидры, никому неизвестно). Но при этом не навредить своему привилегированному статусу".

Во-вторых, это внутренняя борьба внутри нынешней элиты между собой за то, кто в будущем при благоприятных обстоятельствах сможет занять "трон" Путина после устранения последнего в результате естественных или неестественных причин.

В-третьих, это усиление национально-освободительных движений в отдельных республиках и краях РФ, как мы это видели в Дагестане.

"И это – лишь первые ласточки, – предупреждает эксперт. – По мере ослабления федерального центра, центробежные тенденции будут нарастать. А поскольку есть местные — национальные — элиты, которые, опираясь на поддержку населения могут если не обрести суверенитет, то, как минимум, усилить свою автономность (как, например, в Чечне), то желающих способствовать ослаблению центральной власти в РФ хватает".

В-четвертых, не следует сбрасывать нарастание недовольства широких слоев населения из-за ухудшения социально-экономических условий.

"Особого внимания в этом аспекте заслуживает недовольство в среде военных, которые, мягко говоря, не очень уважают разнообразных "тыловых крыс" типа Шойгу, Герасимова и тому подобное, чем умело воспользовался Пригожин", – акцентирует Валентин Гладких.

По его мнению, также следует учитывать, что "чистки", которые по российской традиции могут превратиться в инструмент расправы с "нелояльными" на всех уровнях по принципу "разберемся и накажем, кого вздумается", также не могут не вызвать дальнейшего недовольства среди всех вышеперечисленных категорий.

"Под таким углом зрения становится очевидным, что нынешний финал "пригожинского бунта" является лишь увертюрой дальнейших процессов, – констатирует эксперт. – Ведь недовольство и конфликтные интересы, лежавшие в основе этого события, вовсе не решены".

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