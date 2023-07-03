logo

BTC/USD

30631.14

ETH/USD

1964.50

LTC/USD

109.11

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией СМИ узнали, чем Пригожин собрался заниматься в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

СМИ узнали, чем Пригожин собрался заниматься в Беларуси

Согласие на вербовку белорусских зеков якобы уже дал Лукашенко

сегодня, 16:24
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

После провалившегося мятежа в России и отхода в Беларусь главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин намерен продолжить заниматься вербовкой белорусских заключенных, чтобы восстановить численность своей структуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", со ссылкой на источники.

СМИ узнали, чем Пригожин собрался заниматься в Беларуси

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Евгений Пригожин пытается решить вопрос с вербовкой заключенных в белорусских тюрьмах и колониях и уже получил на эту деятельность добро от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Сейчас, по информации источников, ищут повод для того, чтобы начать вербовку.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме того, в Беларусь уже якобы переехали все ключевые фигуры ЧВК "Вагнера" и около 80% наемников. Около 20% наемников остаются в оккупированном украинском Луганске.

Между тем, спустя довольно длительное время министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал начавшийся 23 июня бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Министр заявил, что попытка мятежа в РФ 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности ВС присяге и воинской обязанности.

Читайте также на портале "Комментарии" — началась вторая неделя после бунта ЧВК "Вагнер" под началом Евгения Пригожина. Хоть уголовное дело было закрыто, а вагнеровцам и их главарю позволили уйти в Беларусь, империю Пригожина начали деребанить. Известно, что под нож пошел его медиахолдинг "Патриот", а Минобороны РФ разорвало продовольственные контракты с предприятиями пригожинского холдинга "Конкорд". О чем говорят действия Кремля на данный момент? Что во всей этой ситуации важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!