СМИ узнали, чем Пригожин собрался заниматься в Беларуси

После провалившегося мятежа в России и отхода в Беларусь главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин намерен продолжить заниматься вербовкой белорусских заключенных, чтобы восстановить численность своей структуры. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ", со ссылкой на источники.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Евгений Пригожин пытается решить вопрос с вербовкой заключенных в белорусских тюрьмах и колониях и уже получил на эту деятельность добро от самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Сейчас, по информации источников, ищут повод для того, чтобы начать вербовку.

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Кроме того, в Беларусь уже якобы переехали все ключевые фигуры ЧВК "Вагнера" и около 80% наемников. Около 20% наемников остаются в оккупированном украинском Луганске.

Между тем, спустя довольно длительное время министр обороны России Сергей Шойгу впервые прокомментировал начавшийся 23 июня бунт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Министр заявил, что попытка мятежа в РФ 23-25 июня провалилась прежде всего благодаря верности ВС присяге и воинской обязанности.

Читайте также на портале "Комментарии" — началась вторая неделя после бунта ЧВК "Вагнер" под началом Евгения Пригожина. Хоть уголовное дело было закрыто, а вагнеровцам и их главарю позволили уйти в Беларусь, империю Пригожина начали деребанить. Известно, что под нож пошел его медиахолдинг "Патриот", а Минобороны РФ разорвало продовольственные контракты с предприятиями пригожинского холдинга "Конкорд". О чем говорят действия Кремля на данный момент? Что во всей этой ситуации важно понимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



