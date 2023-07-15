Моди и Макрон готовят мирный план для Украины

Индия и Франция намерены разработать совместный план прекращения развязанной Россией войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Le Monde".

Моди и Макрон. Фото: из открытых источников

Сообщается, что якобы тема мирного плана прекращения войны в Украине была одной из главных в ходе визита индийского премьер-министра Наредры Моди в Париж.

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По информации издания, премьер Индии пришел к пониманию с президентом Франции о том, что нужно начинать работу над мирной инициативой, которая будет отличаться от ранее предложенных.

Моди после переговоров с Макроном дал поручение правительству подготовить предложения, которые помогут выйти из "дипломатического тупика", говорится в статье.

"В ходе сегодняшних дискуссий между двумя лидерами наблюдается очень четкое понимание и осознание позиции друг друга по российско-украинскому конфликту. Премьер-министр Моди был, пожалуй, самым решительным сторонником урегулирования конфликта путем дипломатического диалога", – заявили в индийском МИД.

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