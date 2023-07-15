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Моди и Макрон готовят мирный план для Украины

Лидеры двух стран уверяют, что их предложения не будут похожи на те, которые озвучивались уже ранее

сегодня, 15:42
Автор:
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Кравцев Сергей
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Индия и Франция намерены разработать совместный план прекращения развязанной Россией войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Le Monde".

Моди и Макрон готовят мирный план для Украины

Моди и Макрон. Фото: из открытых источников

Сообщается, что якобы тема мирного плана прекращения войны в Украине была одной из главных в ходе визита индийского премьер-министра Наредры Моди в Париж.


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По информации издания, премьер Индии пришел к пониманию с президентом Франции о том, что нужно начинать работу над мирной инициативой, которая будет отличаться от ранее предложенных.

Моди после переговоров с Макроном дал поручение правительству подготовить предложения, которые помогут выйти из "дипломатического тупика", говорится в статье.

"В ходе сегодняшних дискуссий между двумя лидерами наблюдается очень четкое понимание и осознание позиции друг друга по российско-украинскому конфликту. Премьер-министр Моди был, пожалуй, самым решительным сторонником урегулирования конфликта путем дипломатического диалога", – заявили в индийском МИД.

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Источник: https://www.lemonde.fr/international/article/2023/07/15/entre-macron-et-modi-le-souci-de-trouver-une-issue-negociee-a-la-guerre-en-ukraine_6182039_3210.html
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