Переговоры Украины и РФ: какие перспективы – о чем говорят намеки западных политиков

Президент Чехии Петр Павел во время дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что "окно возможностей" на фронте у ВСУ есть до конца года. Потом придет время переговоров. Ранее президент Владимир Зеленский назвал логичными предположения (были высказаны в статье The Washington Post о секретном визите директора ЦРУ Уильяма Бернса в июне в Украину), что Москве придется искать диалог с Киевом, когда украинские войска будут на админгранице с оккупированным Крымом. Как оцениваете подобные заявления – и переговорные перспективы Украины и России к концу этого года? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Всё зависит от того, сколько, когда и в каких объемах мы получим нужного вооружения

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

– это достаточно реальная перспектива. Как с точки зрения вероятности нашего выхода на данные рубежи, так и в ракурсе того, что Россия точно при такой ситуации захочет переговоров". "Думаю, президент Чехии имел в виду, что активные боевые действия, особенно наступательные, при распутице, как правило, прекращаются. Танки попросту не пройдут по грязи. И что до данного периода (примерно до ноября) желательно закончить нынешнюю операцию по освобождению как можно больше числа украинских территорий и перебитию сухопутного коридора в Крым. Что касается статьи в The Washington Post о секретном визите директора ЦРУ, а также о том, что РФ придется сесть за стол переговоров, когда Украина выйдет к Крыму

Какие к тому времени будут переговорные позиции – сейчас сказать сложно, отмечает эксперт. По ее словам, всё будет зависеть от ситуации на фронте, от наличия/отсутствия у нас на тот момент новых видов вооружений – тех же ATACMS (американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства с баллистической ракетой малой дальности), истребителей F-16 и так далее.

Имей мы всё вышеперечисленное раньше и в необходимом количестве, уже бы не только до Крыма дошли, но и могли бы начать его деоккупацию. Так что, – резюмирует Татьяна Попова, – всё зависит от того, сколько, когда и в каких объемах мы получим нужного вооружения. Начав применять его, мы приблизим и освобождение своих территорий, и переговоры". "Темпы нашего наступления сдерживает отсутствие нормальной поддержки с воздуха (в нужном объеме) и баллистических дальнобойных ракет. Сказывается также недостаточное количество крылатых ракет. Тут пока помогли лишь Великобритания своими Storm Shadow. А теперь появилась информация, что поможет и Франция – ракетами SCALP "воздух-земля" , аналогом Storm Shadow.

О реальных переговорах можно говорить после выхода Украины на наши международно признанные границы

По мнению политического эксперта Александра Антонюка, заявления о том, что переговоры Украины и России станут возможны ближе к концу этого года стоит рассматривать с нескольких ракурсов.

"Первый – как маркер – коллективный Запад пока не имеет плана действий (как политических, так и практических) на случай, если РФ начнет распадаться. Есть уже серия заявлений и аналитики по этому поводу. Тревожит то, что на фоне заявлений зарубежных партнеров о готовности поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, нас пытаются привязать к каким-то датам, создать некие дедлайны, после чего — только переговоры. Понятно, что политики из ряда демократических стран, так или иначе, зависят от электоральных настроений. И чем дольше продолжается война в Украине, тем больше на Западе возникает угроза прихода к власти в следующем политическом цикле праворадикальных сил. Которые в определенной мере симпатизируют путинскому режиму. Но нам от этого не легче", – подчеркивает эксперт.

Второй ракурс, продолжает он, заключается в том, что при выходе ВСУ на админграницы с Крымом, действительно, создаются условия для переговоров между Киевом и Москвой.

"Я сомневаюсь в их эффективности (ведь РФ станет ссылаться на свою Конституцию, куда уже внесла украинские Запорожскую и Херсонскую область, а также Крым – как свои, а т.н. "ДНР" и "ЛНР" признала как бы независимыми "республиками). Но исключать их нельзя. Тем более, что на Западе до сих пор не развеялись некоторые иллюзии касательно договороспособности РФ", – поясняет Александр Антонюк.

Он считает, что о реальных переговорах можно говорить, как уже отмечал президент, после выхода Украины на наши международно признанные границы (на 1991 год). После чего – либо фиксируется прекращение боевых действий и начала переговорного процесса. Либо война продолжается, что блокирует наше продвижение в НАТО.

"Свои задачи есть не только у Украины (деоккупация территорий, реформы), но и у Запада, который должен принять ряд принципиальных решений, – подчеркивает эксперт. – Осознать, что РФ, учитывая электоральные настроения российского общества, не будет готова к конструктивному диалогу о справедливом мире. Соответственно, страны НАТО должны делать всё для скорейшего прекращения войны победой Украины (больше военной поддержки — и быстрее). И через год, на саммите НАТО в Вашингтоне, принять, наконец, решение о приглашении Украины в Альянс. А до этого – ожидаем гарантий безопасности, речь о которых идет в данный момент на саммите НАТО в Вильнюсе".

Читайте также на портале "Комментарии" — близка ли Россия к развалу – какие регионы могут претендовать первыми на отделение.



