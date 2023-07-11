У Украины есть время до конца года – потом переговоры: президент Чехии сделал тревожное заявление

Любые достижения на поле боя в Украине до конца 2023 года станут основой для переговоров между Киевом и Москвой, которых не избежать. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время дискуссии на экспертном форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе озвучил президент Чехии Петр Павел.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Чешский лидер считает, что "окно возможностей" для военного продвижения Украины закроется до конца года.

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По его мнению, союзники со временем снизят свой уровень военной поддержки Украины. Это также произойдет из-за того, что в странах, которые активно поддерживают Украину сегодня, пройдут выборы и будет избрана новая власть. В частности, это касается США, где в 2024 году должны состояться президентские выборы.

Петр Павел призвал всех смотреть на вещи реалистично и не строить иллюзий о том, что поддержка Украины не может ослабнуть.

"Мы также увидим еще одно понижение готовности массово поддерживать Украину большим количеством оружия. Все эти условия, вероятно, приведут к выводам: что бы ни было достигнуто до конца этого года, это будет основой для переговоров", – отметил президент Чехии.

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