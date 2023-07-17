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На Крымском мосту взрывы: подробности

Местные ТГ-каналы сообщают, что предварительно, причиной ЧП могла стать атака ВСУ, поскольку люди в это время слышали звуки взрывов

сегодня, 07:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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На Крымском мосту ночью 17 июля раздались взрывы. Оккупанты говорят о "чрезвычайном событии" и двух погибших. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Baza.

На Крымском мосту взрывы: подробности

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Представитель оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов подтвердил беспокойство россиян. Он заявил, что на Крымском мосту "произошло чрезвычайное событие в районе 145 опоры". В работу включились правоохранительные органы.


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РосСМИ сообщают, что в результате падения пролета Крымского моста погибли по меньшей мере 2 человека. Также известно об одном пострадавшем.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что оккупационные власти полуострова предоставит всю необходимую поддержку туристам в связи с остановкой движения по Крымскому мосту.

Паблик "Новости Керчь Крым Россия" в российской сети "ВКонтакте" сообщил, что взрывы произошли в 3:04 и 3:20 и слышали их в разных районах Керчи. Также пишут о двух пострадавших в легковом автомобиле на мосту.

Советник главы Крыма Крючков заявил, что в связи с ЧП на Крымском мосту планируется сухопутный маршрут

По данным российских СМИ, из-за инцидента на мосту в так называемом Министерстве курортов Крыма разворачивается координационный штаб. Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена, сообщили власти Темрюкского района Краснодарского края.

Оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дефицита топлива и продуктов не будет, запасы, якобы, есть.

Ссылаясь на данные "Яндекс.Карт" росСМИ утверждают, что образовалась многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае. В пробках стоят более 1000 авто.

"На трассе А-290 в районе Тамани пробка протяженностью в несколько километров. Также затруднено движение в обратном направлении — от Крымского моста в сторону Темрюка", — говорится в сообщении.

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Источник: https://t.me/bazabazon/19593
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