Почему удар по мосту в Чонгаре запускает сценарий освобождения Крыма – чего ждать дальше

В ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Удар по мосту в Чонгаре. Фото из открытых источников

После Чонгара следующий удар может быть по Керченскому мосту

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

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"Комплексная работа украинской артиллерии по составам и коммуникациям (а в русском Генштабе точно сложили карту ударных возможностей Украины), повлекла нервное заявление Шойгу. Дикарское по своей сути. Выражающее страх Кремля из-за возможной потерю прилегающих к Крыму территорий".

По словам эксперта, подрыв россиянами Каховской ГЭС стал началом выхода оккупанта из Крыма.

"Чонгар всё еще позволял воспользоваться сухопутным коридором. Теперь же оккупанты имеют очень ограниченное время для проведения эвакуации из Крыма. Ведь следующий удар – уже по Керченскому мосту – повлечет политический кризис, – прогнозирует Владимир Цыбулько. – Новообращенные "крымчане" (те, кто переселился в Крым после 2014 года) начнут массово выходить из захваченной РФ территории. Так что сегодняшний удар по Чонгару запускает именно сценарий освобождения Крыма – потому такой чувствительный для Кремля!".

Потеряв логистику, оккупанты станут очень уязвимыми на юге

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий акцентирует, что усложнение логистики оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей с Крымом очень перспективно для ВСУ.

"Это ослабляет и делает уязвимой группировку российских оккупантов на указанных территориях", – поясняет Александр Палий.

Если Украина уничтожит эту группировку, не дав ей отступить в Крым, это будет иметь значение для всего хода войны, уверен эксперт.

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