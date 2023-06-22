Почему удар по мосту в Чонгаре запускает сценарий освобождения Крыма – чего ждать дальше

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Кравцев Сергей
В ночь на 22 июня прилетело по мосту в Чонгаре, который соединяет Херсонскую область и временно оккупированный Крым. Ранее в США напомнили министру обороны РФ Сергею Шойгу, который начал угрожать ударами по "центрам принятия решений" в Украине в случае нанесения ударов по оккупированному Крыму (с помощью HIMARS и Storm Shadow), что Украина имеет полное право освобождать свои территории так, как посчитает нужным. В свою очередь, британская разведка предоставила данные, что россияне активно начали создавать оборонительные рубежи возле Перекопа. О чём говорят последние сообщения касательно Крыма и подходов к нему? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Удар по мосту в Чонгаре. Фото из открытых источников
Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:
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По словам эксперта, подрыв россиянами Каховской ГЭС стал началом выхода оккупанта из Крыма.
Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий акцентирует, что усложнение логистики оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей с Крымом очень перспективно для ВСУ.
Если Украина уничтожит эту группировку, не дав ей отступить в Крым, это будет иметь значение для всего хода войны, уверен эксперт.
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