logo

BTC/USD

30888.07

ETH/USD

1902.10

LTC/USD

91.76

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР отреагировали на "бавовну" на Чонгарском мосту: к чему готовиться дальше
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР отреагировали на "бавовну" на Чонгарском мосту: к чему готовиться дальше

Представитель украинской разведки Юсов намекнул, что удары по Чонгарском мосту - это работа Сил обороны

22 июня 2023, 11:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на повреждения Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма. Как передает портал "Комментарии", представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона заявил, что подобные атаки будут продолжаться и в будущем.

В ГУР отреагировали на "бавовну" на Чонгарском мосту: к чему готовиться дальше

Удары по Чонгарском мосту. Фото: из открытых источников

"Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что продолжение следует", – отметил Андрей Юсов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Отметим, сегодня российские захватчики заявили, что ночью украинскими войсками были нанесены прицельные удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонщину и Крым. Сообщается, что движение по ним остановлено. Оккупанты уже жалуются, что придется тратить больше времени, чтобы добраться из оккупированной части Херсонщины в Крым.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные операции ВСУ идут полным ходом и сейчас они направлены на то, чтобы уничтожить логистический связки оккупантов. Впоследствии это должно сказаться на способности российской армии держать оборону во время решающего удара. Конечная цель такой тактики Генштаба ВСУ заключается в том, чтобы разбить "сухопутный коридор" между Россией и аннексированным Крымом. Об этом говорится в материале "CNN".

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Арестович рассказал, что станет решающим в вопросе применения ядерного оружия РФ и при чем здесь Крым.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!