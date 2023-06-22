В ГУР отреагировали на "бавовну" на Чонгарском мосту: к чему готовиться дальше

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Кравцев Сергей
В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на повреждения Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма. Как передает портал "Комментарии", представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона заявил, что подобные атаки будут продолжаться и в будущем.
Удары по Чонгарском мосту. Фото: из открытых источников
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Отметим, сегодня российские захватчики заявили, что ночью украинскими войсками были нанесены прицельные удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонщину и Крым. Сообщается, что движение по ним остановлено. Оккупанты уже жалуются, что придется тратить больше времени, чтобы добраться из оккупированной части Херсонщины в Крым.
Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные операции ВСУ идут полным ходом и сейчас они направлены на то, чтобы уничтожить логистический связки оккупантов. Впоследствии это должно сказаться на способности российской армии держать оборону во время решающего удара. Конечная цель такой тактики Генштаба ВСУ заключается в том, чтобы разбить "сухопутный коридор" между Россией и аннексированным Крымом. Об этом говорится в материале "CNN".
Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Арестович рассказал, что станет решающим в вопросе применения ядерного оружия РФ и при чем здесь Крым.
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