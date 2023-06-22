В ГУР отреагировали на "бавовну" на Чонгарском мосту: к чему готовиться дальше

В Главном управлении разведки Минобороны отреагировали на повреждения Чонгарского моста на админгранице Херсонской области и Крыма. Как передает портал "Комментарии", представитель ГУР Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона заявил, что подобные атаки будут продолжаться и в будущем.

Удары по Чонгарском мосту. Фото: из открытых источников

"Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. Можно лишь комментировать, что продолжение следует", – отметил Андрей Юсов.

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Отметим, сегодня российские захватчики заявили, что ночью украинскими войсками были нанесены прицельные удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонщину и Крым. Сообщается, что движение по ним остановлено. Оккупанты уже жалуются, что придется тратить больше времени, чтобы добраться из оккупированной части Херсонщины в Крым.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступательные операции ВСУ идут полным ходом и сейчас они направлены на то, чтобы уничтожить логистический связки оккупантов. Впоследствии это должно сказаться на способности российской армии держать оборону во время решающего удара. Конечная цель такой тактики Генштаба ВСУ заключается в том, чтобы разбить "сухопутный коридор" между Россией и аннексированным Крымом. Об этом говорится в материале "CNN".

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