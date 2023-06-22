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Арестович рассказал, что станет решающим в вопросе применения ядерного оружия РФ

Экс-советник главы ОП считает, что вход ВСУ в Крым будет условием, но не критической точкой для решения Путина по применению ядерного оружия

22 июня 2023, 11:05
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Кравцев Сергей
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Россия действительно всерьез может рассматривать вопрос применения ядерного оружия в войне против Украины, если возникнет вероятность того, что в Крым могут зайти украинские войска. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович рассказал, что станет решающим в вопросе применения ядерного оружия РФ

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Главным условием является заход украинских Вооруженных сил в Крым. Точнее, не условием, а критической точкой. Потому что Крым – это жемчужина в короне Путина...", – заявил Арестович.


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Эксперт прогнозирует, что российский диктатор снова будет использовать ядерный шантаж, будет отдавать приказ о приведении ядерного оружия к повышенной боевой готовности, будет блефовать, обращаясь к западным лидерам. 

По мнению Алексея Арестовича, главным фактором, который будет сдерживать Путина от применения ядерного оружия станет позиция некоторых стран, которые сегодня официально придерживаются нейтралитета по российско-украинской, но по факту являются союзниками России. Речь идет о Китае, Индии и Турции. На сегодняшний день они категорически против применения ядерного оружия Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — чтобы российское ядерное оружие было размещено на территории Республики Беларусь (РБ), ее руководство изменило свою Конституцию, отказавшись от нейтралитета и безъядерного статуса. О чем говорят пляски вокруг ядерки в РБ? К чему это в итоге может привести? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – угроза применения Путиным ядерного оружия: что стоит за предупреждением Джо Байдена.



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