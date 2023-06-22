Арестович рассказал, что станет решающим в вопросе применения ядерного оружия РФ

Россия действительно всерьез может рассматривать вопрос применения ядерного оружия в войне против Украины, если возникнет вероятность того, что в Крым могут зайти украинские войска. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Главным условием является заход украинских Вооруженных сил в Крым. Точнее, не условием, а критической точкой. Потому что Крым – это жемчужина в короне Путина...", – заявил Арестович.

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Эксперт прогнозирует, что российский диктатор снова будет использовать ядерный шантаж, будет отдавать приказ о приведении ядерного оружия к повышенной боевой готовности, будет блефовать, обращаясь к западным лидерам.

По мнению Алексея Арестовича, главным фактором, который будет сдерживать Путина от применения ядерного оружия станет позиция некоторых стран, которые сегодня официально придерживаются нейтралитета по российско-украинской, но по факту являются союзниками России. Речь идет о Китае, Индии и Турции. На сегодняшний день они категорически против применения ядерного оружия Москвой.

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