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Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: подробности

Движение транспорта по мостам остановлено

22 июня 2023, 08:40 comments2661
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Кравцев Сергей
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Ночью были нанесены прицельные удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Сообщается, что движение по ним остановлено. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет ряд российских СМИ.

Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: подробности

Удары по Чонгарским мостам. Фото: из открытых истчоников

Сообщается, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. Представители оккупационных "властей" заявляют, что для удара использовались ракеты Storm Shadow.


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Судя по фото, которые появились в открытом доступе, на мостах повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции. В связи с повреждениями, движение организовано по резервному маршруту. Так как есть риск, что мосты под тяжестью грузов могут обвалиться.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пока идет обследование конструкций Чонгарских мостов, оккупанты направляют весь трафик через Армянск.

Читайте также на портале "Комментарии" — идет третья неделя наступательных действий украинских Сил обороны на ряде направлений. И пока мы подавливаем российские оккупационные войска на юге, те продолжают атаки на востоке. В Пентагоне уверены, что ВСУ ждут тяжелые битвы, с потерями, но уверены, что украинцы добьются успеха. Ну, а информационный фон вокруг событий на фронтах российско-украинской войны традиционно перенасыщен. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" фронтовую и около-фронтовую ситуацию на данный момент.

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Ранее "Комментарии" писали – британская разведка показала, как Россия подготовилась к удержанию аннексированного Крыма.




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