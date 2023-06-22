Удары по Чонгарским мостам в оккупированный Крым: подробности

Ночью были нанесены прицельные удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Сообщается, что движение по ним остановлено. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет ряд российских СМИ.

Удары по Чонгарским мостам. Фото: из открытых истчоников

Сообщается, что несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. Представители оккупационных "властей" заявляют, что для удара использовались ракеты Storm Shadow.

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Судя по фото, которые появились в открытом доступе, на мостах повреждено не только дорожное покрытие, но и силовые конструкции. В связи с повреждениями, движение организовано по резервному маршруту. Так как есть риск, что мосты под тяжестью грузов могут обвалиться.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", пока идет обследование конструкций Чонгарских мостов, оккупанты направляют весь трафик через Армянск.

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