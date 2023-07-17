На какую хитрость может пойти РФ с зерновой сделкой – чем закончится шантаж Кремля

В понедельник, 17 июля, истекает очередная пролонгация зерновой сделки. Россия традиционно грозит всё сорвать (хоть на ее требования подключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT уже якобы согласны в ООН), а теперь еще и явно использует для этого инцидент с Крымским (Керченским) мостом. В США пригрозили России некими "дипломатическими издержками", если она откажется продлить зерновую сделку. Эксперты проанализировали ситуацию специально для издания "Комментарии".

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Важно разблокировать порт "Южный", где застряло огромное количество зерна

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), генеральный директор ИМК Алекс Лисситса поделился таким мнением:

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"Разблокирование Черноморских портов для Украины – существенный фактор увеличения экспорта. Поэтому представители украинского аграрного сектора всячески поддерживают попытки разблокировать подписанное год назад соглашение, которое снова и снова приходится продлять, преодолевая противодействие РФ".

При этом, акцентирует эксперт, даже продление сделки не гарантирует, что представители страны-агрессора будут ее придерживаться.

"Они могут, как уже было, неимоверно долго инспектировать суда, фактически, не давая им возможности заходить в украинские порты или выходить оттуда с зерном. В последние два месяца, продлив именно на этот срок соглашение, россияне пропускали всего два судна в сутки. Порт "Южный" до сих пор остается заблокирован. А ведь там находятся десятки, если не сотни тысяч тонн зерна, – подчеркивает Алекс Лисситса. – Так что важно не просто продление соглашения (желательно на больший срок, чем два месяца), а и ее выполнение кац*пами".

Особенно важно, отмечает эксперт, разблокировать также порт "Южный", где застряло огромное количество зерна.

Москва в очередной раз утрется и сделает очередной же "жест доброй воли"

По мнению главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, независимо от того, что говорит Россия, зерновая сделка будет работать.

"Турецкий президент Эрдоган четко дал это понять. И ничего тут поделать Путин не может. На конфликт с Турцией он точно не пойдет. И не только потому, что та — страна НАТО с мощнейшим флотом. Но и ради сохранения торгово-экономических отношений", – поясняет эксперт.

Так что, прогнозирует он, Москва в очередной раз утрется и сделает очередной же "жест доброй воли".

"Думаю, никакие требования РФ также выполнены не будут", – констатирует Александр Охрименко.

То, чем занимается РФ в Черном море – это пиратство и нужно прекращать осуждения, попытки договориться

Народный депутат Украины IХ созыва, экс-гендиректор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов рассуждает так:

"На мой взгляд, то, чем занимается РФ в Черном море – это пиратство. И нужно прекращать осуждения, попытки договориться. Страна-агрессор сознательно идет по пути нарушения международного права в разных проявлениях. Ответные меры должны быть жесткими".

Муса Магомедов считает, что зерновая сделка в нынешнем виде себя уже изжила. По его мнению, следует организовать сопровождение судов с украинским продовольствием натовскими военным кораблями. И при попытке россиян атаковать – наносить ответные удары.

"Странно, что этого не делается до сих пор, – отмечает эксперт. – Причем, перевозить мы тогда сможем не только зерно, но и другие важные грузы, равно как принимать их".

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