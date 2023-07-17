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США озвучили ультиматум России, если Кремль откажется продлить зерновую сделку

США пригрозили России "дипломатическими издержками" при отказе продлить "зерновую сделку"

сегодня, 08:00 comments1359
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Кравцев Сергей
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Россия столкнется с "огромными дипломатическими издержками", если срок действия "зернового соглашения", истекающий 17 июля, не будет продлен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CBS News сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

США озвучили ультиматум России, если Кремль откажется продлить зерновую сделку

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам", — заявил советник президента США.


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Джейк Салливан добавил, президенту РФ Владимиру Путину придется сделать непростой выбор, от которого может многое зависеть. Салливан уточнил, что Вашингтон готов к любому повороту событий. США находятся на постоянном контакте с украинскими партнерами по этому вопросу. 

Отметим, несколько дней назад в СМИ появилось предложение генсека ООН Антониу Гутерриша, который предложил согласиться с требованием президента России Владимира Путина и подключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT в обмен на продление зернового соглашения. Фактически генсек ООН призвал согласиться с шантажом российского диктатора.

Читайте также на портале "Комментарии" — РФ хочет возобновить связь с SWIFT или заблокировать зерновую сделку: может ли на это пойти Запад.                                                                                                                                           

Также издание "Комментарии" сообщало – шантаж РФ и переговоры: будет ли продлена зерновая сделка – что самое важное для Украины.




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Источник: https://www.cbsnews.com/news/jake-sullivan-national-security-adviser-face-the-nation-transcript-07-16-2023/
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Обсуждения

Брат

сегодня, 07:23

Я ржу с пендоссии.У них реальный сектор экономики-21%,все остальное-услуги.Так что срать хотела Россия на их ультиматумы,даже с таким ссыкуном,как пукин.


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