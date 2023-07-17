США озвучили ультиматум России, если Кремль откажется продлить зерновую сделку

Россия столкнется с "огромными дипломатическими издержками", если срок действия "зернового соглашения", истекающий 17 июля, не будет продлен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью CBS News сделал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Если Россия выйдет из этой инициативы, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от обеспечения стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии необходимым им продовольствием по доступным ценам", — заявил советник президента США.

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Джейк Салливан добавил, президенту РФ Владимиру Путину придется сделать непростой выбор, от которого может многое зависеть. Салливан уточнил, что Вашингтон готов к любому повороту событий. США находятся на постоянном контакте с украинскими партнерами по этому вопросу.

Отметим, несколько дней назад в СМИ появилось предложение генсека ООН Антониу Гутерриша, который предложил согласиться с требованием президента России Владимира Путина и подключить подсанкционный Россельхозбанк к системе SWIFT в обмен на продление зернового соглашения. Фактически генсек ООН призвал согласиться с шантажом российского диктатора.

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