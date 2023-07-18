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У Путина уже хотят альтернативу зерновому коридору: подробности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутеррешем

сегодня, 17:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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По причине отказа со стороны России пролонгировать действие зернового соглашения глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Как сообщает Hurriyet Daily News, в ходе беседы подымался вопрос преодоления разногласий и выход на какое-то предметное решение. Стороны детально обсудили вопрос поставок украинского зерна на мировые рынки через турецкие проливы. При этом официальная Анкара пока что не опубликовала свой пресс-релиз по итогам переговоров.

У Путина уже хотят альтернативу зерновому коридору: подробности

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В то же время на сайте МИД РФ была предложена "альтернатива" зерновому коридору. 


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"В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства РФ.

Напомним, Россия заявила, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Она перестанет функционировать с 18 июля, спустя почти год работы. Президент Турции Реджеп Эрдоган, ранее довольно жестко отбивающий подобные российские удары по соглашению, в этот раз сказал всего лишь, что намерен обсудить зерновую сделку во время ожидающегося визита Путина в Турцию, а также по телефону. И не исключил, что возобновление работы зернового коридора возможно еще до начала августа. О чем говорит происходящее? Есть ли рычаги влияния на РФ – или мир пойдет на ее очередной шантаж? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему по зерновой сделке еще свое слово скажет президент Турции Эрдоган – кто готов бросить вызов России, поставив Кремль на место.




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Источник: https://www.hurriyetdailynews.com/fidan-discusses-grain-deal-with-lavrov-un-chief-184807
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