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Согласится ли Турция сопровождать суда, как просит Украина: СМИ узнали нюансы

По информации Bloomberg, Турция вряд ли станет сопровождать суда, как просит Украина

сегодня, 09:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Очень небольшая вероятность, что официальная Анкара откликнется на просьбу Киева и согласится сопровождать суда с украинским продовольствием в рамках "зерновой инициативы" после решения России о выходе из соглашения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Согласится ли Турция сопровождать суда, как просит Украина: СМИ узнали нюансы

Зеленский и Эрдоган. Фото - сайт Офиса президента Украины

СМИ обращает внимание, Москва демонстративно отозвала гарантии безопасности судоходства, тем самым показала, что теперь двигаться Черным морем небезопасно. 


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Совместный управляющий директор греческой компании Doric Shipbrokers SA Василис Муис, которая ранее отправляла суда через "зерновой коридор" теперь говорит, что ни одна компания не решится взять на себя ответственность и продолжить занимать перевозкой украинского зерна по морю.

Гендиректор HarvEast Holding Дмитрий Скорняков считает, что сейчас Украине нужно более плодотворно работать с Турцией, ведь именно от решения этой страны теперь зависит – продолжит ли работать зерновое соглашение или нет.

При этом чиновник, знакомый с этим вопросом, в интервью изданию выразил мнение, что вряд ли Турция согласится пойти на такой рискованный для себя шаг. Если Турция и включится в решение проблемы, то она скорее задействует дипломатические рычаги, чтобы вернуть Россию к соглашению, нежели будет сама рисковать своими кораблями, да еще и усложнять отношения с Москвой.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ответ на то, что Россия в одностороннем порядке разорвала зерновую сделку, президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН и Турции продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате, без РФ. Внятного ответа пока нет. Турция намерена продолжить переговоры с РФ. Со стороны ЕС звучит очередная обеспокоенность. В США к решительным мерам, похоже, тоже не готовы. Что можно сказать о ситуации на данный момент, исходя из реакции сторон? Как прекратить российский беспредел в Черном море? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-18/ukraine-plea-to-keep-grain-moving-clashes-with-shippers-reality
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