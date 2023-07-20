Кто может помочь Украине с возобновлением зерновой сделки – сработает ли шантаж РФ

Выход России из зерновой сделки с последующими целенаправленными обстрелами портовой инфраструктуры Одессы и Николаева продолжает оставаться одной из топ-тем. Страна-агрессор продолжает шантаж мира голодом, выдвигая условия возвращения к сделке, уверяя, что сможет заместить украинское зерно и грозя сбивать корабли, идущие в Украину и из Украины. В свою очередь, украинская сторона ищет новые маршруты (в том числе через территориальные воды и исключительно морскую экономическую зону Румынии). Эксперты продолжают анализировать ситуацию специально для издания "Комментарии".

Зерновое соглашение. Фото: из открытых источников

Те заявления, которые сделали наши партнеры – Турция, ООН – направлены на возобновление функционирования зерновой инициативы

Эксперт по вопросам аграрной политики, заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады (ВАР) Денис Марчук рассуждает так:

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"Для Украины очень важно, чтобы ведущие игроки сказали свое слово. Тем более, ситуация выхода России из сделки была предсказуема. И следовало заранее готовить адекватный ответ. И просчитывать альтернативные варианты с движением украинского экспорта, в том числе, в Черном море".

Наша страна, отмечает эксперт, имеет ряд альтернативных морскому вариантов – речные порты, сухопутные маршруты. Но это ограниченные маршруты.

"Мы не вывезем таким образом необходимое количество зерна, тем более, что у нас на подходе – новый урожай (порядка 44 млн тонн потенциально экспортного). Плюс – есть около 9 млн тонн переходных остатков. Это весомый экспортный потенциал на маркетинговый год. Так что, конечно, черноморские маршруты остаются приоритетными", – подчеркивает Денис Марчук.

По его словам, те заявления, которые сделали наши партнеры – Турция, ООН – направлены на возобновление функционирования зерновой инициативы. Но тут одними заявлениями не обойтись, уверен эксперт.

"Следует думать о безопасном движении кораблей в Черном море. Та же Турция могла бы как обладатель мощного военно-морского флота предложить конвоирование кораблей с зерном до Босфора. Свой вариант обеспечения безопасности могли бы предложить другие страны НАТО, имеющие выходы в Черное море, – те же Румыния и Болгария", – отмечает Денис Марчук.

Он предполагает, что июль-август пройдут в переговорах по вопросу возобновления морского экспорта украинской продукции.

"С РФ или без нее – зерновая инициатива должна продолжаться, обеспечивая продовольственную безопасность мира, а также экономическое усиление Украины как аграрной экспортоориентированной страны", – заключает эксперт.

Ракетным террором Россия пытается вынудить Украину согласиться на кремлевские требования

Политолог, медиа-эксперт Денис Гороховский акцентирует, что Россия продолжает использовать тактику терроризма для достижения целей.

"Весь мир видит, что после того, как остальные стороны зерновой сделки отказались принять условия, которые пытался навязать Кремль, уже третий день РФ наносит массовые ракетные удары по портовой инфраструктуре, по складам с зерном и жилым районам портовых городов", – отмечает эксперт.

Он уверен, что единственная цель подобных зверств – вынудить Украину согласиться на кремлевские требования.

"Я убежден, что такой подход не даст желаемого агрессору результата, – говорит Денис Гороховский. – А мировое сообщество, в первую очередь Турция и Китай, которые имеют свой интерес в зерновой сделке, всё же окажут необходимое давление на Россию – и сделка будет продлена. Возможно на несколько иных условиях, чем ранее. Но однозначно – не на тех, которые сейчас требует для себя Кремль".

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