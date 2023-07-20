Ночная атака оккупантов: какие города пострадали больше всего – есть ли погибшие

Как передает портал "Комментарии", основной удар российских захватчиков ночью 20 июля снова был направлен на юг Украины. Взрывы раздавались в Николаеве и Одессе.

Удар по Николаеву. Фото: Телеграмм Николая Сенкевича

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, в результате удара российских войск по Николаеву пострадали 18 человек, из них 9, в том числе 5 детей, – госпитализированы, 2-х человек удалось спасти из-под завалов. Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате ночного удара противника на Николаев есть погибшие. При этом глава Николаевщины не назвал количество погибших.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Что касается удара вражеских войск по Одессе, то, по информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате удара есть разрушения и возник пожар, пострадали 2 человека. Их госпитализировали в одно из медучреждений Одессы.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона заявила, что россияне вновь прибегли к комбинированной атаке, используя дроны-камикадзе, также были применены ракеты разного базирования, присоединялась к атаке подлодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация. Также применялись береговые ракетные комплексы.

Отметим, сегодня ночью воздушная тревога была объявлена в южных и центральных областях Украины. Помимо Одессы и Николаева взрывы раздавались также в Сумах.

Напомним, российская оккупационная армия 19 июля массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения получили Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура. Почти 3 тысячи человек в области остались без света.

Читайте также на портале "Комментарии" — итоги очередного Рамштайна для Украины — может ли Запад намеренно тянуть с поставкой оружия.



