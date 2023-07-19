Итоги очередного Рамштайна для Украины - может ли Запад намеренно тянуть с поставкой оружия

Состоялось 14-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Результаты встречи, которая прошла в этот раз виртуально, вряд ли можно назвать обнадеживающими. Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли вновь заявил, что наступление ВСУ будет "медленным, тяжелым и обойдется дорого". При этом нам дают бронемашины и боеприпасы, но тормозят обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а соответственно – и поставки этих самолетов. Что можно сказать по итогам Рамштайна-14? О чем говорит такая осторожность Запада на фоне повышающейся агрессивности России, новых и новых жертв среди украинцев, новых и новых разрушений – теперь уже припортовой инфраструктуры? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Заседание Контактной группы по военной помощи Украине «Рамштайн»

Определённая игра с поставками истребителей F-16 точно происходит

Политтехнолог Юрий Подорожний из позитивов Рамштайна-14 отмечает то, что коалиция поддерживающих Украину стран продолжает работу, а сами заседания носят практический характер, ведь по их итогам мы получаем новые и новые вооружения.

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– перечисляет эксперт. "Еще до заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, президент США Джо Байден в очередной раз публично выразил непреклонную поддержку Украине в войне с РФ. Результатом же очередного "Рамштайна" является определение видов вооружений, которые поступят в Украину, а также конкретные сроки подготовки украинских пилотов на истребителях F16. Кроме того, Швеция и Франция подписали двустороннее соглашение по оборонным закупкам для Украины, ожидается партия бронемашин М113 от трех европейских стран. Результатами усилий стран, входящих в состав "Рамштайна", подготовлено 17 бригадных групп для контрнаступления с участием 63 тысяч военнослужащих (причем, они еще не участвовали в боях в таком формате). Кроме того, Украина инициировала ІТ-коалицию, лидерами по созданию которой стали Эстония и Люксембург, а Литва взяла на себя обязательство по созданию коалиции по разминированию ",

Поэтому, акцентирует он, несмотря на виртуальный формат, встреча не стала промежуточной или демонстрирующей усталость стран от войны в Украине.

"А такая усталость, – продолжает Юрий Подорожний, – могла бы присутствовать на фоне не очень хорошей для нас мировой прессы. Ключевые издания в нескольких столицах союзников написали о том, что наше контрнаступление является провальным, а продвижение ВСУ оставляет желать лучшего. Но критикам ответил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, цитата которого приведена выше. Он также подчеркнул, что сражение продолжается. И пока одни украинцы прорываются сквозь плотные минные поля и другие препятствия, мощные резервы находятся в состоянии ожидания, чтобы быть задействованы в оптимальное время и в оптимальном месте (которое выбирает сама Украина)".

По словам политтехнолога, можно по-разному воспринимать скорость продвижения ВСУ на фронте. Но точно не сидящим на диване или находящимся в тихой и сытой стране – давать советы и восклицать о том, как надоела эта война.

по поставке истребителей F16", – подчеркивает Юрий Подрожний. "Война, действительно, надоела. И продвижение тяжелое и очень медленное. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сторонник громких "мясных побед". И, если за границей для многих безразлична цена конца войны – то для нас, в Украине, речь о количестве погибших украинцев на поле боя и в тылу. Именно поэтому многим критикам контрнаступления нужно (простите мой французский) "завалить хавальники" – и довериться высшему военному руководству. Особенно на фоне столь тяжелого переговорного процесса

Уже становится ясно, отмечает он, что процесс подготовки и поставки этой техники затягивается намеренно.

А это – чувствительная для Запада тема, которая делает те же США осторожными", – поясняет эксперт. "Очевидно, поставки истребителей являются еще одним фактором, с помощью которого Запад пытается получить что-то от России. Я не утверждаю, что поставки (или нет) самолетов может запускать какой-то переговорный процесс. Но какая-то игра происходит. Недавно министр Лавров заявил о том, что Россия будет считать поставки самолетов F16 эскалацией вопроса применения ядерного оружия

никуда не исчезла. Именно поэтому (ошибочно конечно) США могут считать, что, например, невыполненное обещание относительно истребителей может снизить риски возможной трагедии на ЗАЭС. Подтверждение тому – ситуация с очередным подрывом Крымского моста Истерические обстрелы Одессы этой ночью, кроме демонстрации, что зерновое соглашение без России якобы будет невозможно, должны показать, по логике Кремля, что страна-агрессор готова к симметричным и агрессивным ответам относительно тех или иных действий Украины и ее союзников. И ошибочность действий Запада как раз и состоит в том, что они измеряют эту войну в часах, работающих против РФ". "В конце концов, – продолжает он, – проблема вероятного подрыва Запорожской АЭС

Формат "Рамштайн" продолжает выполнять свою функцию

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:

Анонсированы новые системы ПВО (в частности, ЗРК VAMPIRE – для сбивания беспилотников), другие системы борьбы с БПЛА, барражирующие боеприпасы (в частности Phoenix Ghost и Switchblade), радары, датчики, системы анализа. Плюс – мы получим новые бронетранспортеры (М113) от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии, о чем сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Обсуждался и кейс подготовки пилотов F-16. Ранее стало известно, что президент США, наконец, дал "добро" на это и подготовка может начаться с августа". "Результаты 14-го "Рамштайна" — достаточно рабочие. Следует понимать, что данная площадка не предназначена для прорывных решений. Там, скорее, сверяют часы, озвучиваются потребности ВСУ. В последнее время это — ПВО, боеприпасы, что, собственно, обсуждалось и в этот раз. Мы уже знаем, что США готовят новый пакет помощи для Украины на 1,3 млрд долларов

Так что, отмечает эксперт, формат "Рамштайн" продолжает выполнять свою функцию. Все его участники в очередной раз подчеркнули, что будут и далее поддерживать Украину. Кроме того, продолжает Игорь Петренко, делались абсолютно правильные акценты, в том числе главой Пентагона Ллойдом Остином, что контрнаступление ВСУ – это не спринт, а марафон. И учитывая количество заминированных территорий, те укрепрайоны, которые возвела российская оккупационная армия, всё не так просто. О чем говорят эксперты и периодически пишет западная пресса.

Ищем слабые стороны в обороне врага. И имеем определенные успехи ". "Кроме того – и на этом постоянно делает акцент верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский – вопрос сохранения жизней наших военнослужащих приоритетнее скорости продвижения вперед, – поясняет эксперт. – Поэтому, прощупывая оборону противника, мы меняем тактику, стратегию, подходы

Следует также понимать, отмечает Игорь Петренко, что в публичное пространство попадает далеко не вся информация. И зачастую мы узнаем об освобождении тех или иных населенных пунктов, поставок нам тех или иных видов вооружений, спустя определенное время. Это диктует логика войны. И это абсолютно правильная позиция, уверен эксперт.

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