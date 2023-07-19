Итоги очередного Рамштайна для Украины - может ли Запад намеренно тянуть с поставкой оружия

Состоялось 14-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Результаты встречи, которая прошла в этот раз виртуально, вряд ли можно назвать обнадеживающими. Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли вновь заявил, что наступление ВСУ будет "медленным, тяжелым и обойдется дорого". При этом нам дают бронемашины и боеприпасы, но тормозят обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а соответственно – и поставки этих самолетов. Что можно сказать по итогам Рамштайна-14? О чем говорит такая осторожность Запада на фоне повышающейся агрессивности России, новых и новых жертв среди украинцев, новых и новых разрушений – теперь уже припортовой инфраструктуры? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Заседание Контактной группы по военной помощи Украине «Рамштайн»
Определённая игра с поставками истребителей F-16 точно происходит
Политтехнолог Юрий Подорожний из позитивов Рамштайна-14 отмечает то, что коалиция поддерживающих Украину стран продолжает работу, а сами заседания носят практический характер, ведь по их итогам мы получаем новые и новые вооружения.
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"Еще до заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, президент США Джо Байден в очередной раз публично выразил непреклонную поддержку Украине в войне с РФ. Результатом же очередного "Рамштайна" является определение видов вооружений, которые поступят в Украину, а также конкретные сроки подготовки украинских пилотов на истребителях F16. Кроме того, Швеция и Франция подписали двустороннее соглашение по оборонным закупкам для Украины, ожидается партия бронемашин М113 от трех европейских стран. Результатами усилий стран, входящих в состав "Рамштайна", подготовлено 17 бригадных групп для контрнаступления с участием 63 тысяч военнослужащих (причем, они еще не участвовали в боях в таком формате). Кроме того, Украина инициировала ІТ-коалицию, лидерами по созданию которой стали Эстония и Люксембург, а Литва взяла на себя обязательство по созданию коалиции по разминированию
", – перечисляет эксперт.
Поэтому, акцентирует он, несмотря на виртуальный формат, встреча не стала промежуточной или демонстрирующей усталость стран от войны в Украине.
"А такая усталость, – продолжает Юрий Подорожний, – могла бы присутствовать на фоне не очень хорошей для нас мировой прессы. Ключевые издания в нескольких столицах союзников написали о том, что наше контрнаступление является провальным, а продвижение ВСУ оставляет желать лучшего. Но критикам ответил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, цитата которого приведена выше. Он также подчеркнул, что сражение продолжается. И пока одни украинцы прорываются сквозь плотные минные поля и другие препятствия, мощные резервы находятся в состоянии ожидания, чтобы быть задействованы в оптимальное время и в оптимальном месте (которое выбирает сама Украина)".
По словам политтехнолога, можно по-разному воспринимать скорость продвижения ВСУ на фронте. Но точно не сидящим на диване или находящимся в тихой и сытой стране – давать советы и восклицать о том, как надоела эта война.
"Война, действительно, надоела. И продвижение тяжелое и очень медленное. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не сторонник громких "мясных побед". И, если за границей для многих безразлична цена конца войны – то для нас, в Украине, речь о количестве погибших украинцев на поле боя и в тылу. Именно поэтому многим критикам контрнаступления нужно (простите мой французский) "завалить хавальники" – и довериться высшему военному руководству. Особенно на фоне столь тяжелого переговорного процесса по поставке истребителей F16", – подчеркивает Юрий Подрожний.
Уже становится ясно, отмечает он, что процесс подготовки и поставки этой техники затягивается намеренно.
"Очевидно, поставки истребителей являются еще одним фактором, с помощью которого Запад пытается получить что-то от России. Я не утверждаю, что поставки (или нет) самолетов может запускать какой-то переговорный процесс. Но какая-то игра происходит. Недавно министр Лавров заявил о том, что Россия будет считать поставки самолетов F16 эскалацией вопроса применения ядерного оружия
. А это – чувствительная для Запада тема, которая делает те же США осторожными", – поясняет эксперт.
"В конце концов, – продолжает он, – проблема вероятного подрыва Запорожской АЭС никуда не исчезла. Именно поэтому (ошибочно конечно) США могут считать, что, например, невыполненное обещание относительно истребителей может снизить риски возможной трагедии на ЗАЭС. Подтверждение тому – ситуация с очередным подрывом Крымского моста. Истерические обстрелы Одессы этой ночью, кроме демонстрации, что зерновое соглашение без России якобы будет невозможно, должны показать, по логике Кремля, что страна-агрессор готова к симметричным и агрессивным ответам относительно тех или иных действий Украины и ее союзников. И ошибочность действий Запада как раз и состоит в том, что они измеряют эту войну в часах, работающих против РФ".
Формат "Рамштайн" продолжает выполнять свою функцию
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко рассуждает так:
"Результаты 14-го "Рамштайна" — достаточно рабочие. Следует понимать, что данная площадка не предназначена для прорывных решений. Там, скорее, сверяют часы, озвучиваются потребности ВСУ. В последнее время это — ПВО, боеприпасы, что, собственно, обсуждалось и в этот раз. Мы уже знаем, что США готовят новый пакет помощи для Украины на 1,3 млрд долларов
. Анонсированы новые системы ПВО (в частности, ЗРК VAMPIRE – для сбивания беспилотников), другие системы борьбы с БПЛА, барражирующие боеприпасы (в частности Phoenix Ghost и Switchblade), радары, датчики, системы анализа. Плюс – мы получим новые бронетранспортеры (М113) от Нидерландов, Люксембурга и Бельгии, о чем сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Обсуждался и кейс подготовки пилотов F-16. Ранее стало известно, что президент США, наконец, дал "добро" на это и подготовка может начаться с августа".
Так что, отмечает эксперт, формат "Рамштайн" продолжает выполнять свою функцию. Все его участники в очередной раз подчеркнули, что будут и далее поддерживать Украину. Кроме того, продолжает Игорь Петренко, делались абсолютно правильные акценты, в том числе главой Пентагона Ллойдом Остином, что контрнаступление ВСУ – это не спринт, а марафон. И учитывая количество заминированных территорий, те укрепрайоны, которые возвела российская оккупационная армия, всё не так просто. О чем говорят эксперты и периодически пишет западная пресса.
"Кроме того – и на этом постоянно делает акцент верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский – вопрос сохранения жизней наших военнослужащих приоритетнее скорости продвижения вперед, – поясняет эксперт. – Поэтому, прощупывая оборону противника, мы меняем тактику, стратегию, подходы
. Ищем слабые стороны в обороне врага. И имеем определенные успехи".
Следует также понимать, отмечает Игорь Петренко, что в публичное пространство попадает далеко не вся информация. И зачастую мы узнаем об освобождении тех или иных населенных пунктов, поставок нам тех или иных видов вооружений, спустя определенное время. Это диктует логика войны. И это абсолютно правильная позиция, уверен эксперт.
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