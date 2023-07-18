Будет ли продолжение ударов по Крымскому мосту – чем ответит Россия

Вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Крымский мост обречен

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что Крымский мост будут добивать.

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в стиле "мы не имеем к этому отношения, как и ко многому другому, что происходит, в том числе, на территории РФ". При этом некие силы продолжают атаки с использованием воздушных дронов – собственно по России, а надводными и подводными – по Крымскому мосту и российским военным кораблям в Севастопольской бухте и не только. Напомню, что в прошлом году после одной из таких атак, чтобы подтвердить свою к ней "непричастность", СБУ слила видео с одного из надводных дронов. Мол, бойтесь! Но это как бы – не мы…". "Это уже понятно. Россияне ж хитровато поступали: специально создавали на мосту поток гражданских, зная, что украинцы не будут сносить мост с потенциально большим количеством жертв. Сейчас погибли два человека, но не десятки или сотни, как могло быть, – отмечает эксперт. – СБУ действует в традиционной манере. Троллит оккупантов

На самом деле это, конечно, продуманная спецоперация, считает Тарас Загородний, которая, среди прочего, заставляет россиян ограничивать поток гражданских через Крымский мост.

"Что открывает простор для того, чтобы лупить по нему уже непосредственно ракетами, – поясняет эксперт. – Он обречен. Его будут добивать, потому что данный мост это, прежде всего, военная логистика ".

Страна-агрессор продолжит массированные удары с помощью беспилотников и ракет на наши порты

Председатель Подкомитета Верховной Рады Украины (IX созыва) по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Сергей Магера рассуждает так:

"Отсутствие официального заявления о взятии ответственности за подрыв Крымского моста (фактически – диверсии во время войны), возможно, оправдано. Но это не дает четкого понимания, что именно стало причиной подрыва Крымского моста ".

Эксперт акцентирует, что эта ситуация используется Россией для атак на инфраструктуру украинских портов (что мы видели во время ночных налетов на Одесскую и Николаевскую области), фактически, ставя крест на зерновой сделке.

Учитывая это, отмечает Сергей Магера, к подрыву, действительно, могут быть причастны российские спецслужбы.

"Уверен, что страна-агрессор продолжит массированные удары с помощью беспилотников и ракет на наши порты. Под угрозой и достаточно уязвимые мосты через Днепр, – предупреждает нардеп. – Всё выглядит так, что РФ пытается закрыть все возможности для возобновления зерновой сделки".

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