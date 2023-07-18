Будет ли продолжение ударов по Крымскому мосту – чем ответит Россия

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Кравцев Сергей
Вечером 17 июля российских диктатор Путин провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, пострадавшего от подрыва. Президент России предсказуемо возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим" – и пообещал некий ответ от Минобороны. Между тем, в Офисе президента Украины не исключают, что за подрывом моста, который, кстати, продолжает функционировать, может стоять путинский режим. Что можно сказать о ситуации на вторые сутки после происшествия? Какими могут быть последствия, ждать ли продолжения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что Крымский мост будут добивать.
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На самом деле это, конечно, продуманная спецоперация, считает Тарас Загородний, которая, среди прочего, заставляет россиян ограничивать поток гражданских через Крымский мост.
Председатель Подкомитета Верховной Рады Украины (IX созыва) по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы Сергей Магера рассуждает так:
Эксперт акцентирует, что эта ситуация используется Россией для атак на инфраструктуру украинских портов (что мы видели во время ночных налетов на Одесскую и Николаевскую области), фактически, ставя крест на зерновой сделке.
Учитывая это, отмечает Сергей Магера, к подрыву, действительно, могут быть причастны российские спецслужбы.
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