logo

BTC/USD

30277.95

ETH/USD

1931.36

LTC/USD

93.09

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В сеть попало видео со взрывами на Крымском мосту
commentss НОВОСТИ Все новости

В сеть попало видео со взрывами на Крымском мосту

Новое видео показывает, что перед взрывом на Крымском мосту россияне применяли средства ПВО.

сегодня, 09:48
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Около четырех ночи произошли взрывы на Крымском мосту. Оккупационные власти полуострова обвинили Украину в атаке беспилотников по объекту критической инфраструктуры россиян. Теперь российские СМИ опубликовали видео с взрывами на Крымском мосту.

В сеть попало видео со взрывами на Крымском мосту

Взрыв на Крымском мосту. Фото из открытых источников

На видео можно увидеть как работают средства ПВО перед попаданием объекта по мосту, который спровоцировал большой взрыв с поднимающимся в воздух огненным шаром. Просмотреть видео со взрывами на Крымском мосту можно ниже:


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Напомним, что руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил об остановке движения через Крымский мост. Аксенов назвал взрывы на Крымском мосту "чрезвычайным событием" и призвал россиян не использовать мост для передвижения. Оккупационные власти Крыма указали на альтернативные пути для выезда с полуострова, а именно через временно оккупированные территории юга Украины.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отреагировала на заявления Аксенова отметив, что таким образом россияне пытаются насытить гражданским населением территории юга Украины, а затем обвинить ВСУ в "неправильных действиях" во время войны. По словам Гуменюк, Крымский мост хорошо контролировался, поэтому за взрывами могут стоять сами россияне, которые таким образом совершают провокации накануне последнего дня зернового соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, поддерживают ли россияне усиление эскалации, согласны ли перейти к мирным переговорам с Украиной. Новый опрос дал ответ на эти вопросы.

Также "Комментарии" писал о руководителе Минобороны США, который заявил, что Путин очень обеспокоен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Tsaplienko/35844
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!