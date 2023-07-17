В сеть попало видео со взрывами на Крымском мосту

Около четырех ночи произошли взрывы на Крымском мосту. Оккупационные власти полуострова обвинили Украину в атаке беспилотников по объекту критической инфраструктуры россиян. Теперь российские СМИ опубликовали видео с взрывами на Крымском мосту.

Взрыв на Крымском мосту. Фото из открытых источников

На видео можно увидеть как работают средства ПВО перед попаданием объекта по мосту, который спровоцировал большой взрыв с поднимающимся в воздух огненным шаром. Просмотреть видео со взрывами на Крымском мосту можно ниже:

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Напомним, что руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил об остановке движения через Крымский мост. Аксенов назвал взрывы на Крымском мосту "чрезвычайным событием" и призвал россиян не использовать мост для передвижения. Оккупационные власти Крыма указали на альтернативные пути для выезда с полуострова, а именно через временно оккупированные территории юга Украины.



Спикер обороны юга Наталья Гуменюк отреагировала на заявления Аксенова отметив, что таким образом россияне пытаются насытить гражданским населением территории юга Украины, а затем обвинить ВСУ в "неправильных действиях" во время войны. По словам Гуменюк, Крымский мост хорошо контролировался, поэтому за взрывами могут стоять сами россияне, которые таким образом совершают провокации накануне последнего дня зернового соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, поддерживают ли россияне усиление эскалации, согласны ли перейти к мирным переговорам с Украиной. Новый опрос дал ответ на эти вопросы.

Также "Комментарии" писал о руководителе Минобороны США, который заявил, что Путин очень обеспокоен.