Ермак назвал цель России: это угрожает 400 млн человек во всем мире

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на ночные атаки российских сил по Николаеву и Одессе, которые произошли через 24 часа после взрывов на Крымском мосту. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского политика.

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак указывает, что российские атаки на южные города Украины были совершены ракетами и беспилотниками. По словам руководителя Офиса Президента, это очередное доказательство против России, которая ставит под угрозу выживание почти пол миллиарда человек во всем мире.

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"Еще одно доказательство того, что страна-террорист хочет поставить под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, которые зависят от украинского продовольственного экспорта", – пишет Андрей Ермак.

Ермак также объясняет, что подобными действиями россияне хотят вызвать новые волны беженцев, которые по планам Кремля будут ослаблять украинских союзников. Кроме того, украинский политик называет цель России.

"Мир должен понимать, что цель России — это голод и убийство людей", — сообщил Ермак.

Напомним, что Россия несколько раз заявляла о выходе из зерновой сделки. 17 июля произошли взрывы на Крымском мосту. Кремль отреагировал на это, заявив, что взрывы не повлияют на переговоры по зерновому соглашению, однако впоследствии в Москве заявили, что не продолжат действие "зернового коридора", который закончился 17 июля. Представитель сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что Россия совершила провокации на Крымском мосту и таким образом обвинила Украину и вышла из зернового соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что последнее судно в рамках зернового соглашения покинуло Украину. Корабль вышел из одесского морского порта 16 июля.

Также "Комментарии" писали, что Европа отреагировала на действия России, отметив, что это "циничный шаг" и "абсолютно аморально".



