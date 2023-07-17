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У Зеленского рассказали, почему Россия могла подорвать Крымский мост

Сегодня утром был подорван Крымский мост, который Россия построила, чтобы соединить аннексированный полуостров с "материковой Россией"

сегодня, 18:11
Автор:
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Константин Куликов
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, по каким причинам Россия могла сама подорвать Крымский мост, пролегающий через Керченский пролив. Об этом сообщают "Комментарии".

У Зеленского рассказали, почему Россия могла подорвать Крымский мост

Михаил Подоляк

По его мнению, опосредованно в пользу этой версии говорит то, что мост, несмотря на подрыв, продолжает функционировать. 


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При этом такой подрыв мог решать несколько задач — переложить с России на Украину "тему терроризма" .

"Заорать на весь пропагандистский рот, что террористические акты совершает не только Россия. Что, собственно, уже и делают. Банальная российская пропаганда", — пишет Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале.

Второй целью подрыва моста со стороны РФ могло стать намерение направить поток гражданского транспорта из России в Крым по так называемому сухопутному коридору, чтобы обеспечить прикрытие военных транспортов РФ гражданским населением России.

Третья — "агрессивно воздействовать на социальную среду в самой России". 

Четвертая — отвлечение громким скандалом внимания общества от ослабевшего Путина, который прозевал мятеж Пригожина и был вынужден пойти на уступки ЧВК "Вагнер".

- Так или иначе, все это очень практично и очень типично для России – примитивные технологические задачи и примитивные технологические решения, — считает Михаил Подоляк.

Крымский мост, также Кеерченский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. Имеет общую протяжённость 19 км, является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.

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