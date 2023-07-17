У Зеленского рассказали, почему Россия могла подорвать Крымский мост

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, по каким причинам Россия могла сама подорвать Крымский мост, пролегающий через Керченский пролив. Об этом сообщают "Комментарии".

Михаил Подоляк

По его мнению, опосредованно в пользу этой версии говорит то, что мост, несмотря на подрыв, продолжает функционировать.

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При этом такой подрыв мог решать несколько задач — переложить с России на Украину "тему терроризма" .

"Заорать на весь пропагандистский рот, что террористические акты совершает не только Россия. Что, собственно, уже и делают. Банальная российская пропаганда", — пишет Михаил Подоляк в своем телеграмм-канале.

Второй целью подрыва моста со стороны РФ могло стать намерение направить поток гражданского транспорта из России в Крым по так называемому сухопутному коридору, чтобы обеспечить прикрытие военных транспортов РФ гражданским населением России.

Третья — "агрессивно воздействовать на социальную среду в самой России".

Четвертая — отвлечение громким скандалом внимания общества от ослабевшего Путина, который прозевал мятеж Пригожина и был вынужден пойти на уступки ЧВК "Вагнер".

- Так или иначе, все это очень практично и очень типично для России – примитивные технологические задачи и примитивные технологические решения, — считает Михаил Подоляк.



Крымский мост, также Кеерченский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Он состоит из двух параллельных мостов — автодорожного, являющегося частью дороги А-290 (Керчь — Новороссийск), и железнодорожного, являющегося частью линии Багерово — Вышестеблиевская. Имеет общую протяжённость 19 км, является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.

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