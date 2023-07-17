В так называемой "ДНР" отменили комендантский час: чем это вызвано

После утреннего подрыва Крымского моста российские оккупанты и их марионетки на Донбассе принимают меры, чтобы обеспечить проезд на аннексированный полуостров. Об этом сообщают "Комментарии".

Сухопутный коридор в Крым проходит по оккупированному Югу Украины

Альтернативой проезду по Крымской мосту должен стать так называемый сухопутный коридор по территориям оккупированного Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о временной отмене комендантского часа в "ДНР".

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Кроме того, оккупанты и их прислужники намерены "обеспечить наличие топлива на АЗС по пути следования и наличие сопутствующих товаров".

По словам Пушилина, всем российским пассажирам, которые въезжают на территорию оккупированного Донбаса, в роуминге будет приходить СМС с сообщением, где "будет указан адрес сайта с информацией о том, какими услугами и где можно воспользоваться по пути следования".

Напомним, что российские власти надеялись сделать из Крыма всероссийскую здравницу и курорт. Для этих целей на полуострове был построен новый аэропорт и Крымский мост. До сегодняшнего подрыва автомобильной части моста приходили сообщения о многокилометровых автомобильных пробках из российских авто, которые хотели проехать в Крым. После сегодняшнего подрыва, вероятно, желающих отдохнуть во временно аннексированном Крыму в Российской Федерации поубавится.

Тем временем, Арестович заговорил о разделе Украины.

В России пригрозили атаковать НАТО. Руководитель российского комитета по обороне считает, что для РФ нужен Сувалкский коридор, который российские силы могут захватить за считанные минуты.

А журналист задал Путину неудобный вопрос: президент России отказался говорить на камеру.