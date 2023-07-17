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В России пригрозили атаковать НАТО: заявили, что возьмут территорию за считанные часы

Руководитель российского комитета по обороне считает, что для РФ нужен Сувалкский коридор, который российские силы могут захватить за считанные минуты.

сегодня, 16:05
Автор:
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Slava Kot
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Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что наемники из группы "Вагнера" были отправлены в Беларусь не только для учений белорусских солдат. По его словам, они там для возможной атаки по НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Крым Реалии". 

В России пригрозили атаковать НАТО: заявили, что возьмут территорию за считанные часы

Российский депутат Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

Андрей Картаполов сообщил, что для России "очень нужен" Сувалкский коридор.


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"Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен", – сказал Картаполов.

Это территория, простирающаяся между Беларусью и Калининградской областью РФ через Польшу и Литву. Свое имя она получил через польский город Сувлаки.

Руководитель российского комитета по обороне считает, что российские силы смогут быстро захватить эту территорию.

"Речь идет о том, что готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы", – заявил российский депутат Андрей Картаполов.

Российские пропагандисты периодически призывают атаковать Сувалкский коридор. Главная цель таких действий – это присоединение эксклава, то есть Калининградской области к подконтрольной для России Беларуси. Другие цели таких действий – это "отрезание" балтийских стран, он других союзников по НАТО.

В июне латвийский лидер Гитанас Науседа заявлял на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о необходимости разместить дополнительные силы в Сувалкском коридоре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Медведева на взрывы на Крымском мосту. Российский чиновник пригрозил атаками по гражданским.

Также "Комментарии" писали, что представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила три страны, которые по ее словам причастны к ударам по Крымскому мосту.



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Источник: https://ru.krymr.com/a/news-suvalki-koridor-wagner/32505819.html
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