В России пригрозили атаковать НАТО: заявили, что возьмут территорию за считанные часы

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что наемники из группы "Вагнера" были отправлены в Беларусь не только для учений белорусских солдат. По его словам, они там для возможной атаки по НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Крым Реалии".

Российский депутат Андрей Картаполов. Фото из открытых источников

Андрей Картаполов сообщил, что для России "очень нужен" Сувалкский коридор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Есть такой Сувалкский коридор... И вот этот Сувалкский коридор в случае чего нам очень нужен", – сказал Картаполов.

Это территория, простирающаяся между Беларусью и Калининградской областью РФ через Польшу и Литву. Свое имя она получил через польский город Сувлаки.

Руководитель российского комитета по обороне считает, что российские силы смогут быстро захватить эту территорию.

"Речь идет о том, что готов ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы", – заявил российский депутат Андрей Картаполов.

Российские пропагандисты периодически призывают атаковать Сувалкский коридор. Главная цель таких действий – это присоединение эксклава, то есть Калининградской области к подконтрольной для России Беларуси. Другие цели таких действий – это "отрезание" балтийских стран, он других союзников по НАТО.

В июне латвийский лидер Гитанас Науседа заявлял на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом о необходимости разместить дополнительные силы в Сувалкском коридоре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Медведева на взрывы на Крымском мосту. Российский чиновник пригрозил атаками по гражданским.

Также "Комментарии" писали, что представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила три страны, которые по ее словам причастны к ударам по Крымскому мосту.