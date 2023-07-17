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Арестович заговорил о разделе Украины: по принципу ФРГ-ГДР

Экс-советник главы Офиса президента заговорил о возможном разделе Украины, приводя в пример опыт Холодной войны

сегодня, 16:37
Автор:
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Константин Куликов
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Присоединение к НАТО территории Украины, контролируемой Киевом, с нераспространением гарантий альянса на часть страны, которая пока находится в российской оккупации, стало бы для Украины "суперисторическим шансом". Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире журналистки Юлии Латыниной на YouTube. Об этом сообщают "Комментарии".

Арестович заговорил о разделе Украины: по принципу ФРГ-ГДР

Алексей Арестович

"Давайте так. Часть оккупированных территорий остаются оккупированными, вне контроля украинского правительства. По сути, мы большей частью государства, прекратив войну, вступаем в НАТО. Многие могут сказать, что это — суперисторический шанс", — заявил Арестович.


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При этом он напомнил суждения некоторых аналитиков о том, что Украине никто не предлагает отказываться от освобождения Крыма и других оккупированных территорий:

"Просто предлагают делать это не военным путем, в силу отсутствия перспектив. Или делать это военным путем, но ценой уничтожения 200 000 мужского населения, генофонда, разрушенной экономики и всего остального".

По словам Арестовича, первый сценарий напоминает "вариант ФРГ — ГДР":

"ФРГ вступает в НАТО, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются".

"В принципе, это очень неплохая сделка. Она до некоторой степени аморальная, но очень неплохая", — отметил экс-советник главы Офиса президента.

Напомним, что в ходе недавно проходившего саммита НАТО в Вильнюсе Украина не получила официального приглашения вступить в НАТО. Вместо этого ряд стран, прежде всего "Большая семерка" гарантировали военную, политическую и правовую помощь, в случае будущей агрессии против Украины.

Тем временем, в России пригрозили атаковать НАТО.

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