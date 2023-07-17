Арестович заговорил о разделе Украины: по принципу ФРГ-ГДР

Присоединение к НАТО территории Украины, контролируемой Киевом, с нераспространением гарантий альянса на часть страны, которая пока находится в российской оккупации, стало бы для Украины "суперисторическим шансом". Такое мнение высказал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире журналистки Юлии Латыниной на YouTube. Об этом сообщают "Комментарии".

Алексей Арестович

"Давайте так. Часть оккупированных территорий остаются оккупированными, вне контроля украинского правительства. По сути, мы большей частью государства, прекратив войну, вступаем в НАТО. Многие могут сказать, что это — суперисторический шанс", — заявил Арестович.

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При этом он напомнил суждения некоторых аналитиков о том, что Украине никто не предлагает отказываться от освобождения Крыма и других оккупированных территорий:

"Просто предлагают делать это не военным путем, в силу отсутствия перспектив. Или делать это военным путем, но ценой уничтожения 200 000 мужского населения, генофонда, разрушенной экономики и всего остального".

По словам Арестовича, первый сценарий напоминает "вариант ФРГ — ГДР":

"ФРГ вступает в НАТО, ГДР признается территорией Германии, которую мы обязательно вернем, но гарантии НАТО на нее не распространяются".

"В принципе, это очень неплохая сделка. Она до некоторой степени аморальная, но очень неплохая", — отметил экс-советник главы Офиса президента.

Напомним, что в ходе недавно проходившего саммита НАТО в Вильнюсе Украина не получила официального приглашения вступить в НАТО. Вместо этого ряд стран, прежде всего "Большая семерка" гарантировали военную, политическую и правовую помощь, в случае будущей агрессии против Украины.

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