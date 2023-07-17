Кассетные боеприпасы: изменят ли они ситуацию на поле боя

США согласились предоставить Украине кассетные боеприпасы в одном из последних пакетов военной помощи, объявленных в конце июня. 13 июля ВСУ подтвердили, что кассетные бомбы оказались в Украине, однако украинская армия их пока не применяла.

Украинские военные на фронте. Фото из открытых источников

Социологическая компания Active Group провела исследование, в котором опросила украинцев относительно влияния кассетных боеприпасов на ситуацию на поле боя.

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Большинство опрошенных респондентов отметили, что кассетные бомбы изменят ситуацию на фронте – 75,4%. Из них 19,7% ответили, что новое оружие изменит ситуацию кардинально, а еще 56,7% выбрало вариант с несущественными изменениями. 9,7% украинцев считают, что кассетные боеприпасы не повлияют на военные действия.





Напомним, что кассетные боеприпасы запрещены более чем в 120 странах мира. При выстреле снаряд с кассетными бомбами взрывается и разбрасывает их на большое расстояние. Основная угроза в том, что часть этих бомб не взрывается и представляет проблемы в будущем для гражданского населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции мировых лидеров о решении США передать кассетные боеприпасы для Украины. Китай заявил, что относится "сдержанно и осторожно" к такому шагу Соединенных Штатов. А лидер Камбоджи призвал "пожалеть украинский" народ. В свою очередь, Илон Маск, критически отнесся к поставкам кассетных бомб в Украину.

Также "Комментарии" писали, что президент России Владимир Путин пригрозил использовать запрещенное оружие против Украины. А бывший президент США Дональд Трамп заявил, что решение Байдена по Украине может привести к Третьей мировой войне.