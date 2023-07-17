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В СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Служба безопасности Украины заявила, что с интересом наблюдает за падением путинского режима.

сегодня, 11:20
Автор:
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Slava Kot
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Спикер СБУ Артем Дехтяренко выступил с комментариями по ситуации со взрывами на Крымском мосту, которые произошли в ночь на 17 июля. По его словам Служба безопасности Украины с "интересом" наблюдает за падением путинского режима.

В СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту

Спикер СБУ Артем Дехтяренко. Фото из открытых источников

Дехтяренко заявил, что СБУ отреагировала на многочисленные запросы от СМИ относительно новых взрывов на мосту в Крыму. Несмотря на это, СБУ пока не будет раскрывать деталей по поводу инцидента.


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"Все детали по организации "хлопка" Служба безопасности Украины обязательно раскроет после нашей Победы", — сказал Артем Дехтяренко.

По словам Дехтяренко, Служба безопасности наблюдает, как один из символов режима Путина снова не выдержал военных действий.

Также представитель СБУ напомнил слова руководителя службы Василия Малюка о возможных атаках на Крым. Тогда Малюк сказал, что в рамках международного права Украина может перерезать логистику врага.

"Крымский мост сегодня является одним из транспортных коридоров военных поставок для российской армии", – заявили в СБУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об истерической реакции россиян в соцсетях после подрыва Крымского моста. Россияне разделились на несколько групп. Часть критикует Путина, который по их мнению не осуществит ответ на атаки по мосту и россиянам снова придется унижено "терпеть". Остальные же ожидают новых ракетных ударов по Украине.

Также "Комментарии" писал, что Наталья Гуменюк объяснила ситуацию со взрывами на Крымском мосту. По ее словам, это может быть провокация россиян, которые таким образом не хотят продлевать зерновое соглашение и пытаются обвинить украинскую армию.



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