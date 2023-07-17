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Путин угрожает "ответом" за подрыв Крымского моста: о чем речь

Российский диктатор провел совещание, посвященное возобновлению работы Крымского моста, который соединяет Таманский и Керченский полуострова

сегодня, 21:20
Автор:
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Константин Куликов
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Ответ со стороны России на подрыв Крымского моста, конечно, будет, заявил сегодня глава РФ Владимир Путин. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин угрожает "ответом" за подрыв Крымского моста: о чем речь

Путин

- Минобороны России уже готовит соответствующие предложения, — заявил Путин. При этом президент России возложил ответственность за подрыв, который он называет "терактом", на "киевский режим".


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Глава РФ, которая уничтожила в Украине тысячи строений и убила тысячи украинцев, назвал подрыв моста "жестоким", так как из-за этой акции погибло двое жителей Белгородской области.

Железнодорожное сообщение по мосту восстановлено, а вот автомобильное, по данным российских чиновников, будет перекрыто несколько месяцев. По данным вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, один пролет автодорожной части Крымского моста разрушен полностью и не подлежит восстановлению. Другой пролет со второй стороны по направлению в Керчь поврежден, но в целом находится на опоре. Российские власти планируют восстановить двухстороннее движение по одной стороне к 15 сентября, движение по второй стороне — к 1 ноября.

На данный момент, работает 7 паромов. Но уже сейчас российских автомобилистов, желающих приехать или выехать из Крыма оккупанты ориентируют на проезд по так называемому сухопутному коридору — оккупированным частям Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Напомним, что Крымский мост играет важную роль в российской военной логистике и его уничтожение или выведение из строя называлось украинскими экспертами обязательным условием украинского контрнаступления и освобождения Крыма от российской оккупации.

Впрочем, у Зеленского рассказали, почему за подрывом моста может стоять Россия.

В так называемой "ДНР" отменили комендантский час.

А эксперты рассказали, о чем говорят взрывы на Крымском мосту.



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