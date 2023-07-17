В ГУР и ВСУ отреагировали на взрывы и разрушения Крымского моста

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Кравцев Сергей
Из-за повреждений Крымского моста у российских захватчиков могут появиться дополнительные проблемами с логистикой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на комментарии представителей Главного управления разведки и ОК "Юг".
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Инцидент в интервью "Суспільному" прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.
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По его мнению, из-за разрушения секции моста у оккупантов появятся дополнительные проблемы с логистикой. Разведчик напомнил, что захваченный полуостров используется Москвой как огромный логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь южной территории Украины. Поэтому дополнительные логистические проблемы — это осложнения для оккупантов. В то же время, это плюс для украинских защитников.
Между тем, в ОК "Юг" допускают, что инцидент на Крымском мосту — очередная провокация оккупантов.
В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что событиям на Крымском мосту можно только порадоваться. При этом он дал своет журналистам – не пытаться разузнать точную информацию о том, что произошло на Крымском мосту, идет война и достоверно никогда никто ничего не скажет, еще не пришло то время.
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