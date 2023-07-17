В ГУР и ВСУ отреагировали на взрывы и разрушения Крымского моста

Из-за повреждений Крымского моста у российских захватчиков могут появиться дополнительные проблемами с логистикой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на комментарии представителей Главного управления разведки и ОК "Юг".

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Инцидент в интервью "Суспільному" прокомментировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

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"Сейчас весь мир видит много километровых пробок и нарушений мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого — мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост — конструкция там лишняя", — заявил Юсов.

По его мнению, из-за разрушения секции моста у оккупантов появятся дополнительные проблемы с логистикой. Разведчик напомнил, что захваченный полуостров используется Москвой как огромный логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь южной территории Украины. Поэтому дополнительные логистические проблемы — это осложнения для оккупантов. В то же время, это плюс для украинских защитников.

Между тем, в ОК "Юг" допускают, что инцидент на Крымском мосту — очередная провокация оккупантов.

"Характерно то, что при такой сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса о пролонгации "зернового соглашения", создания подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения подобных вопросов со стороны оккупационной власти Крыма и вообще страны-агрессора", — заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

В свою очередь спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что событиям на Крымском мосту можно только порадоваться. При этом он дал своет журналистам – не пытаться разузнать точную информацию о том, что произошло на Крымском мосту, идет война и достоверно никогда никто ничего не скажет, еще не пришло то время.

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