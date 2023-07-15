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В ВСУ признали скромные успехи контрнаступления и назвали причину

ВСУ держат противника на расстоянии вытянутой руки, объяснил Тарнавский нынешнее состояние боев с оккупантами

сегодня, 13:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Контрнаступление ВСУ действительно идет медленнее, чем ожидалось, но проходит оно успешно. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "CNN" сделал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. 

В ВСУ признали скромные успехи контрнаступления и назвали причину

Александр Тарнавский. Фото: из открытых источников

Генерал не стал отрицать, что изначально украинское командование строило планы провести контрнаступление быстро, чтобы противник не сумел должным образом отвечать на удары. Планировалось, что удастся на считанные дни освободить в результате прорыва большие объёмы территории. Взять под контроль важные объекты инфраструктуры и разбить большие формирование врага.


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"Они провели очень плотное комплексное минирование с использованием минных заграждений, фугасных боеголовок и прямой постановкой мощных фугасов, которые сейчас находятся в районах прохода техники и личного состава", — объяснил генерал.

В материале говорится, что продвижение украинских сил на юге занимает центральное место в планах Киева. Здесь ВСУ пришлось начать вести бой с умом, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, экономя на использовании артиллерии.

Тарнавский использует метафору текущего состояния боя: "Это как в боксе, мы держим противника на расстоянии вытянутой руки. Мы не позволяем им приблизиться. Почему? Потому что ближний бой — это совсем другое. Так что на дальних дистанциях мы эффективно побеждаем (их)".

Отметим, в интервью телеканалу "CNN" президент Владимир Зеленский заявил, что укрепленная российская оборона не позволила украинскому контрнаступлению проходить стремительными темпами. Помимо этого, несвоевременные западные поставки вооружения отложили само начало контрнаступления. Если бы обещанное Западом вооружение появилось у украинской армии в запланированные сроки, то продвижение украинских защитников началось бы "гораздо раньше", считает президент.




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Источник: https://edition.cnn.com/2023/07/14/europe/ukraine-us-cluster-munitions-intl?fbclid=IwAR0rZnhTGRT4bER0SrcpzteO756dEDVPOIxMx9G2lfuk3tELq9pPgIxAypo
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