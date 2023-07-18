Способна ли еще Украина к наступлению: заявление западных союзников

Мощные украинские резервные силы еще находятся в состоянии ожидания, чтобы быть задействованы в оптимальное время и в оптимальном месте, которое выберет Украина. Об этом сегодня, как сообщают "Комментарии", заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Генерал Марк Милли

"Мы публично заявляли несколько недель назад, это наступление будет медленным, тяжелым и обойдется дорого, — подчеркнул Милли. — Эта битва продолжается, украинцы прорываются сквозь плотные минные поля и препятствия, в то время как мощные украинские резервные силы находятся в состоянии ожидания, чтобы быть задействованными в оптимальное время и в оптимальном месте, которые выбирает сама Украина. Помощь Украине выходит за рамки простых слов или символических жестов. Мы обязуемся помогать там, где это имеет наибольшее значение".

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По его словам, западная коалиция уже подготовила 17 бригад для украинского контрнаступления и более 63 тысяч военнослужащих, в том числе в США подготовку прошли 15 тысяч воинов.

По итогам очередного "Рамштайна" Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран.

По словам Милли, последний пакет безопасности помощи от США включает в себя значительное количество дополнительных артиллерийских боеприпасов, в том числе высокоточных, и средств ПВО, таких как ракеты для Patriot. В него входят также противотанковые средства и высокоточные авиационные боеприпасы.

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