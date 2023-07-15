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У Залужного изменили тактику из-за больших потерь в начале контрнаступления: подробности

Вместо попыток быстрого прорыва к российским позициям ВСУ сосредоточились на артиллерийских ударах

сегодня, 16:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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В первые дни контрнаступления ВСУ понесли большие потери. Это стало главной причиной, почему командование кардинально пересмотрело дальнейшую тактику действий украинской армии по освобождению ранее захваченных территорий. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

У Залужного изменили тактику из-за больших потерь в начале контрнаступления: подробности

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников


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"По словам американских и европейских официальных лиц, за первые две недели изнурительного контрнаступления Украины до 20% вооружений, отправленных на поле боя, были повреждены или уничтожены. В число потерь входят некоторые грозные западные боевые машины — танки и бронетранспортеры, — на которые рассчитывали украинцы, чтобы дать отпор русским", – говорится в материале.

Собеседники издания утверждают, что в последующие недели "поразительный уровень потерь" снизился примерно до 10%, что позволило сохранить больше войск и техники для крупной наступательной операции, которая, по словам украинцев, еще предстоит.

Вместо активных наступательных действий сейчас ВСУ сосредоточились на изматывании российских сил с помощью артиллерии и ракет большой дальности, пишет NYT.                                                                                                                

Американские официальные лица, с которыми пообщались журналисты, признали снижение темпов наступления, но отметили, что ВСУ продолжают двигаться, но более осознанно и умело ориентируясь на минных полях. По их словам, с поставкой кассетных боеприпасов из США темпы могут возрасти.

Читайте также на портале "Комментарии" — контрнаступление ВСУ действительно идет медленнее, чем ожидалось, но, несмотря на все сложности, проходит оно успешно. Такое заявление в интервью "CNN" сделал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский. 




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Источник: https://www.nytimes.com/2023/07/15/us/politics/ukraine-leopards-bradleys-counteroffensive.html
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