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Сколько км территории удалось освободить ВСУ за прошедшую неделю: ответ Минобороны

По сообщению Анны Маляр, за прошедшую неделю защитники освободили почти 18 кв.км территории

сегодня, 10:24
Автор:
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Кравцев Сергей
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За прошедшую неделю в результате контрнаступления защитники на востоке и юге страны освободили почти 18 кв.км. территории. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Сколько км территории удалось освободить ВСУ за прошедшую неделю: ответ Минобороны

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в целом (восток и юг) освобождено почти 18 кв.км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв.км", – отметила замминистра.


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Стоит отметить, 16 июля Маляр сообщила, что на восточном фронте обострилась ситуация. Российские войска два дня подряд активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области. На южном фланге вокруг Бахмута ежедневно есть продвижение защитников.

На Авдеевском и Марьинском направлениях страна-агрессор не прекращает штурмы позиций ВСУ, но линия фронта не меняется. На Бердянском направлении украинская армия, несмотря на очень сильное сопротивление россиян, продвинулись более чем на один километр.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинские войска могут сознательно не прибавлять в темпе во время контрнаступления. Такая тактика может быть использована для того, чтобы достичь как минимум двух целей. Во-первых, максимально измотать врага. Во-вторых, сохранить боевую мощь. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/annamaliar/942?fbclid=IwAR2KGSr50YJ9sGUgMEtTud2NMpBVrAk0CIJe7azAIy_wZZCLjK8RcoT1v00
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