Что происходит с контрнаступлением Украины – как реагируют на него союзники

Украинские наступательные действия продолжаются уже более месяца. Сталкиваясь с массой препятствий, неспешно, но неуклонно ВСУ продвигаются вперед. Что можно сказать о ситуации на полях сражений (военных и не только), о дипломатической и информационной составляющей нашего контрнаступления на данный момент? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Если Украина демонстрирует, что мы в обозримом будущем можем освободить свои территории, поддержка будет расти

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич рассуждает следующим образом:

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Ни о каком провале говорить не приходится". "С точки зрения освещения процессов на фронте в дипломатическом ключе – это трек МИД, Минобороны и Офиса президента. Насколько видно по реакции наших западных партнеров, по поиску партнеров на других континентах (для получения военной и другой помощи на данном этапе), есть понимание, что поддерживать Украину стоит. Но есть и ожидание результатов украинских наступательных действий в будущем. Важно, что на внешнем поле Украина смогла не создавать завышенных ожиданий. Реально показывать ситуацию. А потому и видим соответствующие заявления наших западных партнеров о том, что наступательные действия идут, если и не ожидаемо, то логично и планомерно

А вот с точки зрения политических процессов – от общих результатов наступления будет зависеть возможный уровень поддержки в будущем, подчеркивает эксперт. Равно как наличие или отсутствие рекомендаций по переговорному процессу.

"Если Украина демонстрирует, что мы в обозримом будущем можем освободить свои территории, поддержка будет расти. Если мы этого не демонстрируем, не показываем, что способны воздействовать на РФ военными рычагами в обозримом будущем, то рано или поздно Киев начнут убеждать в целесообразность заморозки конфликта на данном этапе", – поясняет Игорь Тышкевич.

По его словам, что касается освещения наступательных действий внутри Украины, на определенном этапе были созданы завышенные ожидания.

"Потом попытались немного снизить градус. Тем не менее, есть весьма тревожная тенденция в поведении журналистов. Особенно, когда мы говорим не о классических медиа, а о набирающем популярность сегменте того же Телеграмма, – акцентирует эксперт. – Да, этот формат предусматривает кричащие заголовки, лиды (в журналистике – аннотация, "шапка" статьи, новости или пресс-релиза – прим. ред.) и относительно небольшое количество текста. Но, тем не менее, когда Генштаб, МО заявляют о постепенном продвижении, о трудных боях, а в Телеграмм-каналах идут ежедневные заголовки о "колоссальном прорыве" или "судьбоносной победе", "разгроме противника", у населения могут возникнуть вопросы. Я понимаю желание привлечь аудиторию, подать положительную повестку, но какое-то чувство меры, логика, адекватность должны присутствовать. Лучше подавать реальную информацию, просто цитируя данные пресс-центров Генштаба, различных командований, чем пытаться придумать сенсацию, в очередной раз создавая завышенные ожидания. Что, в свою очередь, когда подобное становится тенденцией, создает колоссальную проблему доверия, которая нам точно не нужна, теме боле в условиях войны".

Что на юге, что на Донбассе идут тяжелейшие бои

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов обращает внимание, что нынешние наступательные действия – это не та Харьковская операция, когда нашли слабые места и быстро прошли вперед, деоккупировав огромные территории. У противника было более полугода, чтобы окопаться, укрепиться, заминировать территории. Потому любое наше продвижение вперед сопряжено с огромными трудностями, акцентирует воин.

"Что на юге, что на Донбассе идут тяжелейшие бои. Под Бахмутом, где я сейчас, с севера и северо-запада – очень тяжело. Противник зарылся в землю, прячется в "зеленке". Любое наше продвижение вперед, любые сто-двести метров – это тяжелейшие бои", – поясняет Кирилл Сазонов.

Именно поэтому, акцентирует он, всё не так быстро, как хотелось бы. Но защитники Украины продолжают давить на позиции оккупантов. И планомерно продавливать их.

"С юга Бахмута работает наша третья штурмовая бригада – это школа "Азова", они просто вышибают врага. Фактически мы берем Бахмут в кольцо, чтобы противник сделал очередной "жест доброй воли". В районах Кременной, Авдеевки – тоже идут тяжелейшие бои", – подчеркивает эксперт.

Он также обращает внимание, что участились удары по позициям врага, по складам и вооружениям в тылу противника. Те же недавние прилеты в Ясиноватой, в Макеевке.

"Качественно работают ребята из СБУ, разведки. Важно выносить склады, логистику, горючку оккупантов. Это помогает нам увереннее чувствовать себя непосредственно на линии фронта", – констатирует Кирилл Сазонов.

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