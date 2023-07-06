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ВСУ активно наступают уже на пяти участках фронта: в ISW раскрыли детали

Аналитики отметили, что ВСУ провели серию ракетных ударов по российским тылам вдоль всего фронта

сегодня, 08:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Силы обороны провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта, имели успех, также они нанесли ракетные удары по тылу врага. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института по изучению войны (ISW).

ВСУ активно наступают уже на пяти участках фронта: в ISW раскрыли детали

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, украинские силы провели контрнаступательные операции на пяти участках фронта и достигли успехов на некоторых направлениях.


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Также аналитики указывают на то, что украинские силы провели серию ракетных ударов по российским тыловым позициям вдоль всего фронта ночью и днем 5 июля.

Согласно проанализированным данным эксперты утверждают: украинские удары свидетельствуют о том, что Силы обороны начали скоординированную серию ударов, направленных на деградацию российской логистики и наземных линий связи по всему периметру боевых действий.

По предварительной оценке ISW, украинские силы, похоже, сосредоточены на противодействии истощению, которое сохраняет украинскую живую силу ценой более медленного завоевания территорий, одновременно постепенно ослабляя российскую живую силу и технику. Специалисты отмечают, что результаты таких действий Сил обороны не будут очевидны сразу.

В отчете указывают и на то, что украинские чиновники сообщили, что Россия продолжает закупать иранские беспилотники типа "Шахед" и создает условия для производства этих дронов в России при содействии Ирана.

Специалисты обращают внимание и на то, что Кремль продолжает демонстрировать обеспокоенность риском потенциального вооруженного восстания в России после мятежа группы "Вагнера" 24 июня.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-5-2023
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