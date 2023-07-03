Почему контрнаступление ВСУ все еще на малых оборотах – как может помочь Запад

Украинские войска уже около месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные сложности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, недостаток необходимых вооружений и боеприпасов, на чем акцентировал главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление с поставками необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Что можно на данный момент сказать о ситуации на военном и дипломатическом фронтах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Есть множество факторов, которые мешают нашим наступательным действиям быть более эффективными

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает следующим образом:

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комментируя наступательные действия ВСУ, которые проходят в очень сложных условиях". "Наша армия демонстрирует всему миру свой профессионализм и высокий уровень подготовки. И это постоянно подчеркивают представители НАТО

По словам Катерины Коваль, украинская нация, президент, его Офис, военное командование, вся армия делают максимум возможного, чтобы победить в этой войне.

"Есть множество факторов, которые мешают нашим наступательным действиям быть более эффективными. Это и недостаток необходимых видов вооружения, и мощные укрепление противника, и нередко – погодные условия. Но мы проводим соответствующий анализ ситуации – и действуем таким образом, чтобы добиваться наибольшего эффекта, максимально сохранив жизни наших воинов. Речь идет как об оборонительных, так и о наступательных действиях", – подчеркивает эксперт.

Она обращает внимание, что и на международном фронте Украина демонстрирует успехи. Наша страна фактические уже стала флагманом новой глобальной системы безопасности. А большинство цивилизованных государств поддерживают нас в борьбе с российским агрессором.

Есть надежда, что будет продемонстрирована поддержка евроатлантических устремлений Украины, выделены новые пакеты помощи. Решение о предоставлении нам натовских истребителей – уже большой сдвиг. Уверена, будут и другие. Украинцы уже доказали, что невозможное вполне может стать возможным". "Это видно, к примеру, по результатам очередных встреч в формате "Рамштайн" (есть решения по предоставлению нам истребителей F-16, обучению наших пилотов). Мы понимаем, что это вопрос не дней или недель. Но процесс уже запущен – и соответствующие структуры постоянно проводят переговоры с союзниками, чтобы его ускорить, – уверяет Катерина Коваль. – Также проводятся постоянные консультации по поводу саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе

Без западной поддержки мы вряд ли способны полноценно противостоять РФ

Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что на дипломатических фронтах Украина всё громче требует вооружений. И много вооружений.

Отмечу, что он – правильный генерал. Понимающий, что любая информационная активность не может идти вразрез с официальной позицией высшего политического руководства. Так что это интервью было абсолютно правильно запланировано – и правильно подано", – подчеркивает эксперт. "Этому, в частности, было посвящено недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного изданию The Washington Post

В то же время, продолжает он, постоянным поднятием вопроса о необходимости поставок нам большего количества вооружений, Украина в какой-то мере пытается потушить встречные вопросы стран-союзниц. В стиле – а, что с тем вооружением, что уже было предоставлено? Каким образом оно было использовано? Не было ли ошибок в его использовании?

Что также говорит о том, что ни Украина, ни союзники не озаботились заранее данной проблемой". "Но пока Украина создает информационный шум вокруг наступления и контрнаступления, наши союзники не будут педалировать вопрос отчетности касательно вооружений, что уже нам передали, – считает Николай Мельник. – К сожалению, месяц наступательных действий показал, что есть проблемы, связанные с логистикой предоставляемой помощи. Как выяснилось, Украине можно передать танки Leopard, но их ведь надо ремонтировать. Танки, даже такие мощные, после попадания САУ или подрыва на четырех-пяти минах, нуждаются в ремонте. К сожалению, необходимого хаба до сих пор нет. Он только должен создаваться в Польше

Следует признать, отмечает эксперт, что без западной поддержки мы вряд ли способны полноценно противостоять РФ.

"У нас до сих пор нет даже патронного завода! То же самое касательно артиллерии, а также многих других сфер ВПК, которые находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Потому, что-то требуя (и правильно делая акценты), следует и самим принимать определенные меры для производства того, что можем, непосредственно в Украине – в защищенных должным образом местах", – констатирует эксперт.

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