Почему контрнаступление ВСУ все еще на малых оборотах – как может помочь Запад

Украинские войска уже около месяца проводят наступательные и контрнаступательные операции. Возникают серьезные сложности из-за ряда весомых факторов, включая погодные условия, недостаток необходимых вооружений и боеприпасов, на чем акцентировал главком ВСУ Валерий Залужный. Кроме того, промедление с поставками необходимых нам наступательных видов вооружений позволило российским оккупантам создать очень мощную эшелонированную оборону. Что можно на данный момент сказать о ситуации на военном и дипломатическом фронтах? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников
Есть множество факторов, которые мешают нашим наступательным действиям быть более эффективными
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль рассуждает следующим образом:
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"Наша армия демонстрирует всему миру свой профессионализм и высокий уровень подготовки. И это постоянно подчеркивают представители НАТО
, комментируя наступательные действия ВСУ, которые проходят в очень сложных условиях".
По словам Катерины Коваль, украинская нация, президент, его Офис, военное командование, вся армия делают максимум возможного, чтобы победить в этой войне.
"Есть множество факторов, которые мешают нашим наступательным действиям быть более эффективными. Это и недостаток необходимых видов вооружения, и мощные укрепление противника, и нередко – погодные условия. Но мы проводим соответствующий анализ ситуации – и действуем таким образом, чтобы добиваться наибольшего эффекта, максимально сохранив жизни наших воинов. Речь идет как об оборонительных, так и о наступательных действиях", – подчеркивает эксперт.
Она обращает внимание, что и на международном фронте Украина демонстрирует успехи. Наша страна фактические уже стала флагманом новой глобальной системы безопасности. А большинство цивилизованных государств поддерживают нас в борьбе с российским агрессором.
"Это видно, к примеру, по результатам очередных встреч в формате "Рамштайн" (есть решения по предоставлению нам истребителей F-16, обучению наших пилотов). Мы понимаем, что это вопрос не дней или недель. Но процесс уже запущен – и соответствующие структуры постоянно проводят переговоры с союзниками, чтобы его ускорить, – уверяет Катерина Коваль. – Также проводятся постоянные консультации по поводу саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе
. Есть надежда, что будет продемонстрирована поддержка евроатлантических устремлений Украины, выделены новые пакеты помощи. Решение о предоставлении нам натовских истребителей – уже большой сдвиг. Уверена, будут и другие. Украинцы уже доказали, что невозможное вполне может стать возможным".
Без западной поддержки мы вряд ли способны полноценно противостоять РФ
Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник акцентирует, что на дипломатических фронтах Украина всё громче требует вооружений. И много вооружений.
"Этому, в частности, было посвящено недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного изданию The Washington Post
. Отмечу, что он – правильный генерал. Понимающий, что любая информационная активность не может идти вразрез с официальной позицией высшего политического руководства. Так что это интервью было абсолютно правильно запланировано – и правильно подано", – подчеркивает эксперт.
В то же время, продолжает он, постоянным поднятием вопроса о необходимости поставок нам большего количества вооружений, Украина в какой-то мере пытается потушить встречные вопросы стран-союзниц. В стиле – а, что с тем вооружением, что уже было предоставлено? Каким образом оно было использовано? Не было ли ошибок в его использовании?
"Но пока Украина создает информационный шум вокруг наступления и контрнаступления, наши союзники не будут педалировать вопрос отчетности касательно вооружений, что уже нам передали, – считает Николай Мельник. – К сожалению, месяц наступательных действий показал, что есть проблемы, связанные с логистикой предоставляемой помощи. Как выяснилось, Украине можно передать танки Leopard, но их ведь надо ремонтировать. Танки, даже такие мощные, после попадания САУ или подрыва на четырех-пяти минах, нуждаются в ремонте. К сожалению, необходимого хаба до сих пор нет. Он только должен создаваться в Польше
. Что также говорит о том, что ни Украина, ни союзники не озаботились заранее данной проблемой".
Следует признать, отмечает эксперт, что без западной поддержки мы вряд ли способны полноценно противостоять РФ.
"У нас до сих пор нет даже патронного завода! То же самое касательно артиллерии, а также многих других сфер ВПК, которые находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Потому, что-то требуя (и правильно делая акценты), следует и самим принимать определенные меры для производства того, что можем, непосредственно в Украине – в защищенных должным образом местах", – констатирует эксперт.
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