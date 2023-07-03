В НАТО отреагировали на медлительность Украины при контрнаступлении

Контрнаступление украинской армии оказалось сложным из-за противопехотных мин и других препятствий, установленных российскими войсками. Однако украинские военные поступают правильно, когда действуют осторожно и не спешат прорываться вперед, ведь главное – это жизни людей, которые защищают страну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр. Фото: из открытых источников

"Контрнаступление — это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкая прогулка. Этого никогда не будет", — цитирует "Reuters" слова главы Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По его словам, российские оккупанты имели достаточно времени, чтобы хорошо подготовиться к украинскому контрнаступлению. Укрепить свои позиции оборонительными препятствиями глубиной до 30 км. Поэтому ВСУ приходятся весьма тяжело при попытке прорыва российских линий обороны.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит не быстро", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ заявил, что сейчас украинское контрнаступление идет, но оно далеко от тех темпов, которые хотелось бы видеть не только западным союзникам, но и самим украинцам. Это происходит, потому что рисковать жизнями военных командование не собирается. Для Украины ее люди – главная ценность и приоритет.

Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление, в котором объяснил причины неспешного продвижения украинской армии.



