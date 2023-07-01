Наступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление

Контрнаступление украинской армии действительно происходит медленнее, чем было ранее оговорено и запланировано. Причиной этого есть сразу несколько весомых факторов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время разговора в Национальном пресс-клубе США, пишет "Голос Америки".

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что украинские войска продвигаются с большим трудом и не достигли пока что серьезных прорывов обороны россиян, генерал доволен тем, что происходит на поле боя. Все дело в том, поясняет Милли, что настоящая война и война на картах, в головах, в компьютерах – это две разные войны.

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"Война на бумаге и настоящая война отличаются. На реальной войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой, настоящие люди в боевых машинах, настоящие тела разрываются от взрывов. Итак, когда компьютер говорит вам, что вы будете продвигаться с такой-то скоростью, возможно, настоящая война может немного замедлить это", — заявил Милли.

Он отметил, украинские военные не остановились, они продолжают наступать, прокладывая себе путь через минные поля. Видно, что украинцы преодолевают в среднем от 500 метров до 2 км в день. Это медленный прогресс, но очень целенаправленный.

"Я говорил, это займет, 6-8-10 недель, это будет очень сложно, долго, и это будет очень, очень кроваво, и ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. Украина борется за свою жизнь", — подчеркнул американский генерал.

По его словам, украинцам действительно очень сложно, потому как на них напала страна с населением в 140 миллионов человек, которая имеет одну из самых больших армий в мире, которая имеет огромные запасы боеприпасов.

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