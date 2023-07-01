logo

BTC/USD

30404.60

ETH/USD

1916.70

LTC/USD

107.23

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление

Марк Милли подчеркнул, что не обеспокоен тем, что контрнаступление Украины длится слишком долго и якобы не демонстрирует достаточного прогресса

сегодня, 08:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Контрнаступление украинской армии действительно происходит медленнее, чем было ранее оговорено и запланировано. Причиной этого есть сразу несколько весомых факторов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время разговора в Национальном пресс-клубе США, пишет "Голос Америки".

Наступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление

Марк Милли. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что украинские войска продвигаются с большим трудом и не достигли пока что серьезных прорывов обороны россиян, генерал доволен тем, что происходит на поле боя. Все дело в том, поясняет Милли, что настоящая война и война на картах, в головах, в компьютерах – это две разные войны.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Война на бумаге и настоящая война отличаются. На реальной войне гибнут настоящие люди. Настоящие люди на передовой, настоящие люди в боевых машинах, настоящие тела разрываются от взрывов. Итак, когда компьютер говорит вам, что вы будете продвигаться с такой-то скоростью, возможно, настоящая война может немного замедлить это", — заявил Милли.

Он отметил, украинские военные не остановились, они продолжают наступать, прокладывая себе путь через минные поля. Видно, что украинцы преодолевают в среднем от 500 метров до 2 км в день. Это медленный прогресс, но очень целенаправленный.

"Я говорил, это займет, 6-8-10 недель, это будет очень сложно, долго, и это будет очень, очень кроваво, и ни у кого не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. Украина борется за свою жизнь", — подчеркнул американский генерал. 

По его словам, украинцам действительно очень сложно, потому как на них напала страна с населением в 140 миллионов человек, которая имеет одну из самых больших армий в мире, которая имеет огромные запасы боеприпасов. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина под разворачивающиеся наступательные действия ВСУ попрощалась с первым месяцем очередного военного лета. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами на июль – военными, внутриполитическими, внешнеполитическими, социально-экономическими.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/u_ssha_prokomentuvaly-kontrnastup/7162228.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!