Наступление ВСУ проходит не так, как планировалось: генерал Милли сделал заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Контрнаступление украинской армии действительно происходит медленнее, чем было ранее оговорено и запланировано. Причиной этого есть сразу несколько весомых факторов. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время разговора в Национальном пресс-клубе США, пишет "Голос Америки".
Марк Милли. Фото: из открытых источников
Несмотря на то, что украинские войска продвигаются с большим трудом и не достигли пока что серьезных прорывов обороны россиян, генерал доволен тем, что происходит на поле боя. Все дело в том, поясняет Милли, что настоящая война и война на картах, в головах, в компьютерах – это две разные войны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Он отметил, украинские военные не остановились, они продолжают наступать, прокладывая себе путь через минные поля. Видно, что украинцы преодолевают в среднем от 500 метров до 2 км в день. Это медленный прогресс, но очень целенаправленный.
По его словам, украинцам действительно очень сложно, потому как на них напала страна с населением в 140 миллионов человек, которая имеет одну из самых больших армий в мире, которая имеет огромные запасы боеприпасов.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина под разворачивающиеся наступательные действия ВСУ попрощалась с первым месяцем очередного военного лета. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" прогнозами на июль – военными, внутриполитическими, внешнеполитическими, социально-экономическими.
Обсуждения
Новости