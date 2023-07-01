Зеленский назвал два фактора, которые замедлили контрнаступление ВСУ

Сейчас украинское контрнаступление идет, но оно далеко от тех темпов, которые хотелось бы видеть не только западным союзникам, но и самим украинцам. Это происходит, потому что рисковать жизнями военных командование не собирается. Для Украины ее люди – главная ценность и приоритет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление президент Владимир Зеленский сделал во время интервью испанскому изданию "El Mundo".

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

Если же говорить о том, почему контрнаступление запоздало по сроках, то, по словам главы украинского государства, здесь есть два фактора. Первый – это плохие погодные условие. Второй фактор – это несвоевременные поставки обещанного вооружения от союзников.

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"Если поля заминированы, мы не можем отправить наших солдат умирать. В реальной жизни, к сожалению, цена очень высока и жизни наших военных очень дороги. Люди — это не ресурс, как для России, а наше самое большое богатство", — пояснил президент.

По его словам, сегодня украинские войска, как никогда мотивированы и готовы выполнять поставленные задачи. Украинское общество и его армия верят в победу, а, значит, нужно немного больше времени и враг будет разбит.

При этом президент подчеркнул, что именно от западных партнеров зависит, как дальше будет протекать контрнаступление. ВСУ нужно еще больше оружия и боеприпасов. Если всего этого не будет, то говорить об успешном контрнаступлении не приходится. Ведь Украине уже пришлось прекратить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно.

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